Με το δεξί εκκίνησε τα Play Offs του βελγικού πρωταθλήματος η Κλαμπ Μπριζ, καθώς επικράτησε της Άντερλεχτ με 4-2 στο «Γιαν Μπρέιντελ».

Μεγάλος πρωταγωνιστής της αναμέτρησης ήταν ο Χρήστος Τζόλης, ο οποίος πραγματοποίησε εντυπωσιακή εμφάνιση, συνδυάζοντας ουσία και δημιουργία.

Ο Έλληνας εξτρέμ πέτυχε ένα εξαιρετικό γκολ στο 37ο λεπτό με χαμηλό διαγώνιο σουτ, ενώ μοίρασε και δύο ασίστ, συμβάλλοντας καθοριστικά στο πρώτο τέρμα του Σαμπέ και στο τελευταίο της ομάδας του από τον Βερμάντ.

Με αυτή την εμφάνιση, η Κλαμπ Μπριζ έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα για τη συνέχεια, επιβεβαιώνοντας πως θα διεκδικήσει μέχρι τέλους το πρωτάθλημα.