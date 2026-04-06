To Kia EV2 αναμένεται να κυκλοφορήσει στην Ελληνική αγορά με όλα τα εφόδια της ηλεκτρικής τεχνολογίας που προσφέρουν ήδη τα νέα της μοντέλα. Επίσης, το EV2 είναι το δεύτερο ηλεκτρικό που κατασκευάζεται από την KIA στην Ευρώπη με δυναμικά χαρακτηριστικά, που ταιριάζουν απόλυτα στις Ευρωπαϊκές «συνήθειες» των αγοραστών. Σύμφωνα με τη φίρμα, το νέο, αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο της έχει «χτιστεί» πάνω στη νέα πλατφόρμα E-GMP.

Σχεδιαστικά, το νέο μοντέλο πατάει στη σύγχρονη αισθητική ταυτότητά της, με έντονα φωτιστικά σώματα και SUV σιλουέτα που παραπέμπει σε μεγαλύτερα μοντέλα της γκάμας που ήδη κυκλοφορούν στην αγορά.

Επίσης, θα φέρει μήκος 4 μέτρα, ενώ θα προσφέρεται σε πενταθέσια έκδοση και τετραθέσια με ανεξάρτητα μεταξύ τους πίσω καθίσματα. Ο χώρος αποσκευών έχει χωρητικότητα 362 λίτρων και φτάνει τα 403 λίτρα, χάρη στα συρόμενα και ανακλινόμενα πίσω καθίσματα. Έξτρα αποθηκευτικός χώρος 15 λίτρων, υπάρχει κάτω από το εμπρός καπό (frunk). Στην πρώτη έκδοση, την Standard Range το νέο Kia EV2 διαθέτει μπαταρία χωρητικότητας 42,2 kWh και στην Long Range χωρητικότητας 61,0 kWh με αυτονομία 317 και 453 χλμ. αντίστοιχα. Χάρη στην τεχνολογία 400V η ταχεία φόρτιση μπορεί να επιτευχθεί από το 10–80% σε περίπου μισή ώρα, ενώ υποστηρίζονται τόσο AC φόρτιση έως 22 kW, όσο και λειτουργίες EV route planning, Plug & Charge και αμφίδρομη φόρτιση.

Η Kia έχει ήδη ξεκινήσει την εμπορική πορεία του μοντέλου στη Γερμανία, καθιστώντας το ένα από τα πιο προσιτά ηλεκτρικά SUV της αγοράς. Aναμένεται τις επόμενες εβδομάδες θα ξεκινήσει και σε άλλες αγορές.