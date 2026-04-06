To ηλεκτρικό sedan Afeela 1, αλλά και το SUV Afeela 2 που βρισκόταν σε εξέλιξη, ακυρώνεται οριστικά. Η απόφαση αυτή συνδέεται άμεσα με την αλλαγή στρατηγικής της Honda στον εξηλεκτρισμό.

Το πρώτο μοντέλο της συνεργασιάς Honda και Sony ονομαζόταν Afeela 1 και θα κυκλοφορούσε το 2026, τελικώς ναυάγησε!

Το Afeela 1 είχε παρουσιαστεί ως ένα premium ηλεκτρικό sedan με έμφαση στην τεχνολογία, εκτιμώμενη τιμή εκκίνησης κοντά στις 83.000 ευρώ και αυτονομία περίπου 480 χιλιομέτρων.

Το Afeela 1 θα έφερε κονσόλες PS4 και PS5 game. Θα ήταν το πρώτο αυτοκίνητο με playstation. Η Sony Honda Mobility , η κοινοπραξία των δύο ιαπωνικών ομίλων που δημιουργήθηκε για την παραγωγή ηλεκτρικών οχημάτων, ανακοίνωσε ότι το Afeela EV θα διέθετε στον στάνταρ εξοπλισμό του PS Remote Play.