To ηλεκτρικό sedan Afeela 1, αλλά και το SUV Afeela 2 που βρισκόταν σε εξέλιξη, ακυρώνεται οριστικά. Η απόφαση αυτή συνδέεται άμεσα με την αλλαγή στρατηγικής της Honda στον εξηλεκτρισμό.

Το πρώτο μοντέλο της συνεργασιάς Honda και Sony ονομαζόταν Afeela 1 και θα κυκλοφορούσε το 2026, τελικώς ναυάγησε!

Το Afeela 1 είχε παρουσιαστεί ως ένα premium ηλεκτρικό sedan με έμφαση στην τεχνολογία, εκτιμώμενη τιμή εκκίνησης κοντά στις 83.000 ευρώ και αυτονομία περίπου 480 χιλιομέτρων.

Το Afeela 1 θα έφερε κονσόλες PS4 και PS5 game. Θα ήταν το πρώτο αυτοκίνητο με playstation. Η Sony Honda Mobility , η κοινοπραξία των δύο ιαπωνικών ομίλων που δημιουργήθηκε για την παραγωγή ηλεκτρικών οχημάτων, ανακοίνωσε ότι το Afeela EV  θα διέθετε στον στάνταρ εξοπλισμό του PS Remote Play.

Σχόλια
Γράψτε το σχόλιό σας
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Τελευταία Νέα