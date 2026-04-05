Ο Παναθηναϊκός πήρε σημαντική νίκη στον πρώτο ημιτελικό της Volley League Γυναικών, επικρατώντας με 3-1 σετ του ΑΟ Θήρας. Με εξαιρετικές εμφανίσεις από τις Γουάιτ και Κωνσταντινίδου, η ομάδα του «τριφυλλιού» έκανε το πρώτο βήμα για την πρόκριση στους τελικούς του πρωταθλήματος και έδειξε την ποιότητά της.

Η αρχή του αγώνα βρήκε τον Παναθηναϊκό να μπαίνει δυναμικά, με τη Γουάιτ να σημειώνει γρήγορα το 4-1. Ο ΑΟ Θήρας αντέδρασε και με δύο διαδοχικούς πόντους και έναν άσσο από την Ατσάντε μείωσε στο 4-3. Παρόλα αυτά, οι «πράσινες» ανέκτησαν το προβάδισμα με τη Λαμπκόφσκα, φτάνοντας στο 7-4.

Η διαφορά παρέμεινε σταθερή μέχρι το 11-8, όπου το μπλοκ της Χατζηευστρατιάδου και της Γουάιτ στην Μάασε έδωσε προβάδισμα στην ομάδα της Αθήνας.

Η Κωνσταντινίδου με άσσο ανέβασε τη διαφορά στο 13-9, ενώ η Γουάιτ συνέχισε τις εντυπωσιακές της επιδόσεις, φτάνοντας στο 15-9. Παρά τις προσπάθειες της Σαντορίνης, που αντέτεινε με πόντους από τις Μάασε και Γενιτσαρίδη (17-12), ένα λάθος των δύο ομάδων έφερε το σκορ στο 20-13.

Η Μπένετ διεύρυνε το σκορ σε 22-14, ενώ η Λαμπκόφσκα με νέο άσσο ανέβασε τη διαφορά στο 23-15. Το σετ ολοκληρώθηκε με την Γουάιτ να πετυχαίνει το 25-15, δίνοντας στο Παναθηναϊκό το προβάδισμα με 1-0.

Με αυτήν τη νίκη, ο Παναθηναϊκός απέδειξε τη δύναμή του και ψάχνει την επόμενη νίκη που θα τον οδηγήσει στους τελικούς. Στο άλλο ζευγάρι των ημιτελικών, η ΑΕΚ αντιμετωπίζει τον ΖΑΟΝ, με την ομάδα του Μπάμπη Μυτσκίδη να είναι μία νίκη μακριά από την πρόκριση στους τελικούς.