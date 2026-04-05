Η ΑΕΚ νίκησε 1-0 τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκη το βράδυ της Κυριακής (5/4) για την 1η αγωνιστική των πλέι-οφ της Super League. Έτσι, η Ένωση πήρε σημαντικό προβάδισμα στη μάχη του τίτλου, φτάνοντας στους 63 βαθμούς και ξεφεύγοντας στο +5 τόσο από τους «ερυθρόλευκους» όσο και από τον ΠΑΟΚ.

Το μοναδικό γκολ του αγώνα που έκρινε και το αποτέλεσμα, πέτυχε στο 5′ ο Αμπουμπακαρί Κοϊτά. Ο Ολυμπιακός σκόραρε στο 98′ με τον Γιαζίτζι, όμως το γκολ ακυρώθηκε μέσω VAR για οφσάιντ του Πιρόλα που ήταν μπροστά στον Στρακόσα.

Ελάχιστες φάσεις συνολικά στο παιχνίδι, με τον Ολυμπιακό να παρουσιάζει συνολικά μια πολύ κακή εικόνα, ειδικά από τη μέση και μπροστά, με πολλούς παίκτες του σε κακή μέρα. Άριστα στημένη από τον Νίκολιτς η ΑΕΚ που έφυγε με το «διπλό» από το Φάληρο για πρώτη φορά στην εποχή Μεντιλίμπαρ.

Βρήκε γρήγορο γκολ η ΑΕΚ

Ως προς την εξέλιξη του αγώνα, η ΑΕΚ ξεκίνησε πολύ καλύτερα από τα πρώτα λεπτά και πολύ γρήγορα ευτύχησε να βρει και το γκολ που ήθελε για να πάει στη συνέχεια το ματς στα μέτρα της.

Σε μια από τις λιγοστές συνολικά φάσεις στο πρώτο ημίχρονο, μετά από μια ταχύτατη αντεπίθεση από τα αριστερά που ξεκίνησε από λάθος του Ρέτσου, ο Περέιρα έκανε την κούρσα, πάτησε περιοχή, έκανε το γύρισμα και παρά τις προσπάθειες των Ρέτσου και Γκαρθία να κόψουν, η μπάλα έφτασε στον Κοϊτά που με σουτ στην κίνηση σημάδεψε τη γωνία του Τζολάκη για το 0-1.

Μετά το προβάδισμα της Ένωσης, η ομάδα του Νίκολιτς έκανε -έξυπνα- ακριβώς αυτό που χρειαζόταν. Πήγε πιο δυνατά σε όλες τις προσωπικές μονομαχίες και γενικότερα έδειξε πιο έτοιμη στο ψυχολογικό κομμάτι. Σε τακτικό επίπεδο, ο Νίκολιτς έκλεισε όλους τους διαδρόμους με συμπαγείς γραμμές και όλους τους παίκτες του πίσω από τη μπάλα, αφήνοντας τον Ολυμπιακό ελεύθερο να κάνει το παιχνίδι του με τις σέντρες από τα άκρα, κόβοντάς του όμως κάθε άλλο τρόπο να πλησιάσει την περιοχή του Στρακόσα.

Η μπάλα στον Ολυμπιακό αλλά χωρίς ουσία

Κάτι η καλή αμυντική απόδοση της ΑΕΚ, κάτι η κακή ανάπτυξη συνολικά του Ολυμπιακού στο ματς, οδήγησαν τους «ερυθρόλευκους» στο να βρουν μόνο δύο καλές στιγμές σε όλο το πρώτο ημίχρονο.

Η πρώτη ήταν στο 21′, όταν μετά από γέμισμα του Ροντινέι στην περιοχή και κεφαλιά του Ταρέμι, ο Ελ Κααμπί κοντρόλαρε και πλάσαρε λίγο άουτ με το αριστερό.

Από το σημείο αυτό περίπου και σε όλο το δεύτερο μισό του πρώτου μέρους, η μπάλα παρέμενε μεν σε ερυθρόλευκα πόδια αλλά χωρίς επί της ουσίας να βρίσκουν οι Πειραιώτες αξιόλογες φάσεις.

Στο 32′ μια κεφαλιά του Έσε από φάουλ του Ροντινέι πήγε πάνω στον Στρακόσα και στο 45′, μετά από ατομική προσπάθεια και γύρισμα του Πιρόλα, ο Μαρτίνς από καλή θέση δεν έβαλε σωστά το πόδι, για την προβολή άουτ.

Ενδεικτικά της εικόνας αυτής του πρώτου ημιχρόνου ήταν τα δύο στατιστικά: στο 64% η κατοχή μπάλας για τον Ολυμπιακό αλλά και μόλις 2-1 οι συνολικές τελικές προσπάθειες για τις δύο ομάδες. Η ΑΕΚ είχε το προβάδισμα υπέρ της με μόλις ένα σουτ και χωρίς πρακτικά να επιτεθεί από το εικοσάλεπτο και έπειτα…

Ίδια εικόνα και στο δεύτερο ημίχρονο

Ελάχιστα πράγματα άλλαξαν στο δεύτερο ημίχρονο ως προς τη συνολική εικόνα του αγώνα. Ο Ολυμπιακός είχε τη μπάλα στα πόδια, συνέχιζε να προσπαθεί να επιτεθεί κυρίως από τα άκρα, όμως ελάχιστα πράγματα έβγαιναν στους παίκτες του Μεντιλίμπαρ.

Σέντρες, γεμίσματα και ελάχιστες καλά οργανωμένες επιθέσεις από τους «ερυθρόλευκους», οι οποίοι δεν είχαν και πολλούς παίκτες σε καλή μέρα, βοήθησαν ουσιαστικά την ΑΕΚ να αμύνεται εύκολα και να κρατά με άνεση το υπέρ της αποτέλεσμα.

Στο 52′ και το 58′ δύο σουτ του Ποντένσε δεν απείλησαν τον Στρακόσα, με τις τελικές συνολικά να παραμένουν πολύ χαμηλά (5-2). Ακόμη και μετά τις αλλαγές των δύο προπονητών, επί της ουσίας δεν άλλαξε τίποτα στο ματς, χωρίς ο Ολυμπιακός να μπορεί να δημιουργήσει το παραμικρό.

Φτάνοντας πια στο 8ο λεπτό των καθυστερήσεων, οι γηπεδούχοι βρήκαν γκολ με ένα ξερό σουτ του Γιαζίτζι μετά από γέμισμα στην περιοχή, όμως ακυρώθηκε μέσω VAR από τον Στίλερ, για οφσάιντ του Πιρόλα.

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ:

Το γρήγορο γκολ του Κοϊτά στο ματς, προφανώς και είναι όλη η ιστορία του αγώνα στο Φάληρο, αφού εκτός από το ότι τελικά έκρινε και το αποτέλεσμα, έδωσε στην ΑΕΚ τη δυνατότητα να πάει τακτικά το παιχνίδι ακριβώς εκεί που ήθελε.

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ:

Το… πρόβλημα για τον Ολυμπιακό και το ευτύχημα αντίστοιχα για την ΑΕΚ, ήταν ότι τίποτα απολύτως δεν άλλαξε το ματς μετά το 0-1 του 5ου λεπτού. Ότι κι αν δοκίμασε η ομάδα του Μεντιλίμπαρ δεν βγήκε ούτε στο ελάχιστο, με την Ένωση να περνάει 85 λεπτά πρακτικά σε θέση άμυνας.

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ:

Ο Ολυμπιακός και ο Μεντιλίμπαρ περιμένουν πολλά περισσότερα από τον Ντάνιελ Ποντένσε, ωστόσο ο Πορτογάλος έκανε ένα από τα χειρότερα ματς του στο Λιμάνι. Δεν του βγήκε τίποτα, έκανε πολλά λάθη με τη μπάλα στα πόδια και «ξόδεψε» φάσεις με κακά σουτ.

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ:

Ο Γερμανός, Τομπίας Στίλερ δεν σφύριξε πολύ στο ματς, αφήνοντας το δυνατό παιχνίδι και από τις δύο ομάδες, επιλέγοντας να μην δείξει αντίστοιχα και πολλές κάρτες.

Διαιτητής: Τομπίας Στίλερ (Γερμανία)

Βοηθοί: Λάσε Κοσλόφσκι (Γερμανία), Γιόνας Βάικενμαϊερ (Γερμανία)

Τέταρτος: Φώτιος Πολυχρόνης (Πιερίας)

VAR: Πάτρικ Χάνσλμπαουερ (Γερμανία)

AVAR: Φλόριαν Μπάντστουμπνερ (Γερμανία)

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ:

Στην κρισιμότερη φάση του αγώνα, στο 98′, ο Ολυμπιακός σκόραρε με τον Γιαζίτζι, ωστόσο μετά από παρέμβαση του VAR το γκολ ακυρώθηκε για οφσάιντ του Πιρόλα που κρίθηκε ότι επηρέαζε τη φάση.

ΣΚΟΡΕΡ:

Αμπουμπακαρί Κοϊτά (5′)

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ

Ολυμπιακός (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ / 4-4-2): Τζολάκης, Ροντινέι, Ρέτσος, Πιρόλα, Μπρούνο, Γκαρθία (58′ Μουζακίτης), Έσε (83′ Νασιμέντο), Μαρτίνς (71′ Κλέιτον), Ποντένσε (58′ Τσικίνιο), Ταρέμι (71′ Γιαζίτζι), Ελ Κααμπί.

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς / 4-4-2): Στρακόσα, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πενράις, Πινέδα, Μαρίν, Κοϊτά (81′ Ζοάο Μάριο), Περέιρα (64′ Μάνταλος), Βάργκα (81′ Ζίνι), Γιόβιτς (64′ Γκατσίνοβιτς).

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (2η):

ΑΕΚ – ΠΑΟΚ (19/4, 18:00)

Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός (19/4, 21:00)