O Λευτέρης Πετρούνιας κατέκτησε μία ακόμα κορυφή στον κόσμο της ενόργανης γυμναστικής, κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο στους κρίκους στο Παγκόσμιο Κύπελλο στο Κάιρο, αποδεικνύοντας για ακόμα μία φορά ότι είναι ο «Άρχοντας των Κρίκων».

Μάλιστα, την ώρα του προγράμματος που του έδωσε το χρυσό μετάλλιο, ο Λευτέρης Πετρούνιας είχε τέσσερις υποστηρικτές από πολλά χιλιόμετρα μακριά, να αγωνιούν μαζί του για το πώς θα είναι η εμφάνιση του Έλληνα Ολυμπιονίκη.

Ο λόγος για την σύζυγό του, Βασιλική Μιλλούση και τις τρεις μικρές κόρες του «Άρχοντα των Κρίκων» οι οποίες μάλιστα «στέλναν» καρδιές στον πατέρα τους κατά την διάρκεια του προγράμματός του.