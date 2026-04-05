Ο Ομέρ Γιούρτσεβεν δεν θα συνεχίσει την πορεία του στους Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς, καθώς η ομάδα αποφάσισε να μην του προσφέρει συμβόλαιο μέχρι το τέλος της σεζόν, αφήνοντάς τον ελεύθερο στην αγορά.

Η θητεία του Τούρκου σέντερ ολοκληρώθηκε μετά τη λήξη του δεύτερου δεκαήμερου συμβολαίου του, όπως προβλέπεται από τους κανονισμούς του NBA, οι οποίοι δίνουν τη δυνατότητα σε μια ομάδα είτε να προχωρήσει σε πλήρη συμφωνία είτε να αποδεσμεύσει τον παίκτη.

Παρά τις προσπάθειές του στο διάστημα που αγωνίστηκε, το τεχνικό επιτελείο των «Πολεμιστών» δεν πείστηκε ώστε να προχωρήσει σε μόνιμη συνεργασία, επιλέγοντας να διατηρήσει το υπάρχον ρόστερ.

Ο Γιούρτσεβεν κατέγραψε συμμετοχή σε εννέα αγώνες, μετρώντας 3.8 πόντους και 3.3 ριμπάουντ σε 11.6 λεπτά κατά μέσο όρο, ενώ στην τελευταία του εμφάνιση έδειξε θετικά δείγματα, χωρίς ωστόσο να καταφέρει να εξασφαλίσει την παραμονή του στην ομάδα.

Την ίδια στιγμή, οι Γουόριορς του Στιβ Κερ βρίσκονται στη μάχη για μια θέση στα playoffs της Δυτικής Περιφέρειας, γεγονός που επηρέασε και τις τελικές τους αποφάσεις στο ρόστερ.