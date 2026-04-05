Με ισοπαλία στην Τούμπα (0-0) και νίκη της ΑΕΚ στο «Γ. Καραϊσκάκης» (1-0) ολοκληρώθηκε η πρώτη αγωνιστική των Play-Offs της Super League.
Μετά τα αποψινά αποτελέσματα, η ΑΕΚ είναι στην πρώτη θέση με 63 πόντους, με τον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό να ακολουθούν με 58. Τέταρτος ο Παναθηναϊκός με 50.
Την 2η αγωνιστική, που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 19 Απριλίου, λόγω της διακοπής που υπάρχει για το Πάσχα, η ΑΕΚ υποδέχεται τον ΠΑΟΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια (18:00) και ο Παναθηναϊκός τον Ολυμπιακό στη Λεωφόρο (21:00).
Tα αποτελέσματα της 1ης αγωνιστικής των playoffs
ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός 0-0
Ολυμπιακός – ΑΕΚ 0-1
Το αναλυτικό πρόγραμμα των Play-Offs
2η αγωνιστική: Κυριακή 19 Απριλίου
18:00 ΑΕΚ – ΠΑΟΚ
21:00 Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός
3η αγωνιστική: Κυριακή 3 Μαΐου
19:00 ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός
21:00 Παναθηναϊκός – ΑΕΚ
4η αγωνιστική: Κυριακή 10 Μαΐου
19:30 ΑΕΚ – Παναθηναϊκός
19:30 Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ
5η αγωνιστική: Τετάρτη 13 Μαΐου
19:30 Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός
19:30 ΠΑΟΚ – ΑΕΚ
6η αγωνιστική: Κυριακή 17 Μαΐου
19:30 ΑΕΚ – Ολυμπιακός
19:30 Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ