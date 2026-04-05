Η Παρτίζαν δεν ξέχασε την τραγωδία που συγκλόνισε τον ΠΑΟΚ και προχώρησε σε μια ιδιαίτερα συγκινητική κίνηση, τιμώντας τους επτά αδικοχαμένους φιλάθλους της ελληνικής ομάδας.

Στο πλαίσιο της αναμέτρησης με την Τσουκαρίτσκι για το πρωτάθλημα Σερβίας, οι ποδοσφαιριστές της σερβικής ομάδας εμφανίστηκαν φορώντας μπλουζάκια με το μήνυμα «Αδέρφια, για πάντα μαζί μας», στέλνοντας ένα ισχυρό μήνυμα αλληλεγγύης και μνήμης.

Η κίνηση αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία λόγω της αδελφοποίησης των δύο συλλόγων, με την Παρτίζαν να δείχνει έμπρακτα πως στέκεται στο πλευρό του ΠΑΟΚ και των οικογενειών των θυμάτων.

Το παιχνίδι ολοκληρώθηκε χωρίς σκορ (0-0), με την Παρτιζάν να παραμένει στην τρίτη θέση της βαθμολογίας, ωστόσο το αγωνιστικό κομμάτι πέρασε σε δεύτερη μοίρα μπροστά στη συγκινητική πρωτοβουλία.

Παράλληλα, η σερβική ομάδα γνωστοποίησε ότι τα έσοδα από τα μπλουζάκια, αλλά και από δράσεις που θα ακολουθήσουν, θα διατεθούν στις οικογένειες των θυμάτων, δίνοντας ουσιαστική διάσταση στην πρωτοβουλία της.