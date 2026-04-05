Η αναμέτρηση ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Παναθηναϊκό για τα playoffs της Super League ολοκληρώθηκε χωρίς σκορ, σε ένα παιχνίδι που δεν άφησε ιδιαίτερες αγωνιστικές συγκινήσεις.

Ωστόσο, το πιο ξεχωριστό στιγμιότυπο ήρθε μετά το τελευταίο σφύριγμα, όταν ο Ανδρέας Τεττέη πλησίασε τον Γιάννη Κωνσταντέλια και του ζήτησε τη φανέλα του.

Ο νεαρός μεσοεπιθετικός του ΠΑΟΚ ανταποκρίθηκε άμεσα, δίνοντάς του τη φανέλα του και παίρνοντας τη δική του, σε μια κίνηση που ανέδειξε το fair play και τον αλληλοσεβασμό μεταξύ των ποδοσφαιριστών.

Μια απλή αλλά ουσιαστική στιγμή, που ξεχώρισε σε ένα κατά τα άλλα “άχρωμο” ντέρμπι, υπενθυμίζοντας ότι το ποδόσφαιρο δεν είναι μόνο αποτέλεσμα, αλλά και εικόνες.