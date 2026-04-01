Οι Βαλκάνιοι είμαστε τελικά τρελοί. Καιρό περίμεναν στη Βοσνία τον «τελικό» πρόκρισης στο Μουντιάλ 2026 με την Ιταλία. Και αυτό αποδείχτηκε με τον πλέον περίτρανο τρόπο.

Στη Ζένιτσα η Βοσνία αντιμετώπισε την Ιταλία και είχαμε αναφέρει τις προηγούμενες ημέρες, ότι η απέναντι πολυκατοικία από το γήπεδο, είναι περιζήτητη από τους φίλους της Εθνικής ομάδας της χώρας. Τέτοιο σημαντικό ραντεβού δεν έρχεται κάθε μέρα και έτσι ήθελαν πάση θυσία να δώσουν το παρών.

Η ατμόσφαιρα μεταφέρθηκε από τον αγωνιστικό χώρο στην απέναντι βεράντα της πολυκατοικίας, με τα καπνογόνα να δίνουν και να παίρνουν. Αν μη τι άλλο το θέαμα ήταν απίθανο, με τους φίλους της Βοσνίας να δίνουν ώθηση στους παίκτες για τη μεγάλη μάχη με τους «ατζούρι».

