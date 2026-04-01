Σε μια αναμέτρηση γεμάτη ένταση και συνεχείς ανατροπές, Τσεχία και Δανία αναδείχθηκαν ισόπαλες 2-2 μετά την παράταση, οδηγώντας το παιχνίδι στη διαδικασία των πέναλτι για την πρόκριση στο Μουντιάλ.

Εκεί, οι Τσέχοι εμφανίστηκαν πιο ψύχραιμοι και αποτελεσματικοί, επικρατώντας με 3-1 στη «ρώσικη ρουλέτα» και εξασφαλίζοντας το εισιτήριο για τα τελικά της διοργάνωσης.

Η κανονική διάρκεια είχε ολοκληρωθεί στο 1-1, ενώ στην παράταση οι δύο ομάδες πέτυχαν από ένα ακόμη γκολ, χωρίς όμως να κριθεί ο νικητής. Στα πέναλτι, η Δανία πλήρωσε την αστοχία της, χάνοντας τρεις εκτελέσεις, κάτι που έγειρε οριστικά την πλάστιγγα υπέρ της Τσεχίας.

Η διαδικασία των πέναλτι

0-0: Ο Χόιλουντ έστειλε την μπάλα στο δοκάρι.

1-0: Ο Τσόρι ευστόχησε.

1-1: Ο Έρικσεν ευστόχησε.

2-1: Ο Σούτσεκ ευστόχησε.

2-1: Ο Κόβαρ έπιασε το πέναλτι του Ντρέγερ.

2-1: Ο Χέρμανσεν έπιασε το πέναλτι του Κρέιτσι.

2-1: Ο Γένσεν έστειλε την μπάλα άουτ.

3-1: Ο Σάντιλεκ ευστόχησε.

Η Βοσνία εξασφάλισε το τέταρτο ευρωπαϊκό εισιτήριο μέσω των playoffs για το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026, επικρατώντας της Ιταλίας με 4-1 στη διαδικασία των πέναλτι και αφήνοντάς την εκτός διοργάνωσης.

Σε μια συγκλονιστική αναμέτρηση στη Ζένιτσα, οι δύο ομάδες αναδείχθηκαν ισόπαλες 1-1 στην κανονική διάρκεια και την παράταση, με την πρόκριση να κρίνεται τελικά από την «άσπρη βούλα». Εκεί, οι Βόσνιοι εμφανίστηκαν πιο αποτελεσματικοί και πήραν τη νίκη, σφραγίζοντας την παρουσία τους στο Μουντιάλ.

Η διαδικασία των πέναλτι:

1-0: O Ταχίροβιτς εκτέλεσε εύστοχα

1-0: Ο Εσποζίτο έστειλε την μπάλα στο δοκάρι

2-0:Ο Ταμπάκοβιτς εκτέλεσε εύστοχα

2-1: Ο Τονάλι εκτέλεσε εύστοχα

3-1: Ο Αλαϊμπέγκοβιτς εκτέλεσε εύστοχα

3-1: Ο Κριστάντε έστειλε την μπάλα στο δοκάρι

4-1: Ο Μπαϊρακτάρεβιτς εκτέλεσε εύστοχα