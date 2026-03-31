Ο πρόεδρος του Ολυμπιακού, Βαγγέλης Μαρινάκης, απέτισε φόρο τιμής στη σπουδαία ερμηνεύτρια Μαρινέλλα, στέλνοντας ένα ιδιαίτερο στεφάνι στην κηδεία της.

Από νωρίς το πρωί της Τρίτης (31/3), πλήθος κόσμου συγκεντρώνεται στο παρεκκλήσι της Μητρόπολης Αθηνών, όπου έφτασε η σορός της, προκειμένου συγγενείς, φίλοι και θαυμαστές να της πουν το τελευταίο «αντίο».

Ανάμεσα στα πολλά στεφάνια που κατατέθηκαν στη μνήμη της, ξεχωρίζει εκείνο του Μαρινάκη, ως ένδειξη σεβασμού και αναγνώρισης προς τη μεγάλη καλλιτέχνιδα.

«Αξεπέραστη και Μοναδική.

Καλό ταξίδι στις αιώνιες θάλασσες, σε ένα παντοτινό ελληνικό ήλιο.