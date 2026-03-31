Η Εθνική Νέων της Ελλάδας αναδείχθηκε ισόπαλη 2-2 με τη Σουηδία σε έναν αγώνα χωρίς βαθμολογικό ενδιαφέρον, με τον Μύθου να σκοράρει και τα δύο γκολ της ομάδας μας.

Στη Φρανκφούρτη, οι δύο ομάδες είχαν ήδη αποκλειστεί από τα τελικά του Euro U19 και αγωνίστηκαν χωρίς πίεση. Η Σουηδία προηγήθηκε στο 12′ με γκολ του Άροφ, αλλά ο Μύθου ισοφάρισε στο 36′. Στο 65′ ο Όμαν έδωσε ξανά προβάδισμα στους Σουηδούς, ενώ ο Μύθου στο 73′ διαμόρφωσε το τελικό 2-2.

Η Ελλάδα ολοκλήρωσε τον όμιλο με δύο ισοπαλίες (με Σουηδία και Αυστρία) και μία ήττα από τη Γερμανία.

Σουηδία Κ19: Πέρσον, Όμαν, Πέρσον, Χαλίλιν, Σάντμπεργκ, Νόρντβαλ, Νόρντιν (57′ Γκάιγκερ), Άρχοβ, Μποζίτσεβιτς, Άντερσον(68′ Όπονγκ), Λιουνγκβιστ(68΄Καψιμάλης)

Ελλάδα Κ19: Καλτσάς, Τσιότας, Ντούνγκα, Ογκιεμπάντε, Ψυρόπουλος, Καλοσκάμης, Ελευθεριάδης (86΄Ζέκα), Σαρρής, Χαρούπας (60′ Τσίγκας), Μπώκος (69΄Παπανικόπουλος), Μύθου

Η τελική βαθμολογία

1. Γερμανία 7

2. Αυστρία 4

3. Ελλάδα 2

4. Σουηδία 2