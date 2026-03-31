Ένα ανησυχητικό περιστατικό σημειώθηκε στην αναμέτρηση της Κροατία U21 με την Τουρκία U21 για τα προκριματικά του UEFA Euro U21.

Στο 35ο λεπτό, ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Τουρκίας, Εγκεμέν Κορκμάζ, κατέρρευσε στον αγωνιστικό χώρο, χάνοντας τις αισθήσεις του και προκαλώντας έντονη ανησυχία.

Λίγο νωρίτερα, είχε διαμαρτυρηθεί έντονα προς τον διαιτητή για την αποβολή παίκτη της ομάδας του με δεύτερη κίτρινη κάρτα. Κατευθυνόμενος προς τον πάγκο, κατέρρευσε, με το ιατρικό επιτελείο να επεμβαίνει άμεσα.

Του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια διακομίστηκε στο νοσοκομείο έχοντας ανακτήσει τις αισθήσεις του, χωρίς να υπάρχουν προς το παρόν περισσότερες πληροφορίες για την κατάστασή του.

Η αναμέτρηση διεκόπη, με το σκορ στο 0-0 και την Τουρκία να αγωνίζεται με δέκα παίκτες τη στιγμή του περιστατικού.

