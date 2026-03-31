Η Εθνική Ελπίδων υποδέχεται σήμερα (31/3, 19:00, ΕΡΤ2ΣΠΟΡ) τη Γερμανία στο γήπεδο της «Λεωφόρου» για την 8η αγωνιστική των προκριματικών του Euro 2027. Μία αναμέτρηση με τεράστια σημασία και που θα κρίνει σε μεγάλο βαθμό την πρώτη θέση του ομίλου που δίνει το εισιτήριο για την τελική φάση της διοργάνωσης.

Η Ελλάδα έχει απόσταση τριών βαθμών από την αντίπαλό της χάρη στη μεγάλη της νίκη με 3-2 τον περασμένο Οκτώβριο εκτός έδρας. Κάτι που σημαίνει πως ακόμη και με ισοπαλία η Εθνική θα μεγάλο άλμα για την πρώτη θέση και την απευθείας πρόκριση στην τελική φάση της διοργάνωσης.

Η δεύτερη θέση του ομίλου θα οδηγήσει σε αγώνες play-offs στους οποίους θα συμμετάσχουν οι οκτώ δεύτεροι των προκριματικών ομίλων, για τα υπόλοιπα τέσσερα εισιτήρια της τελικής φάσης.

Η βαθμολογία του 6ου ομίλου

1. Ελλάδα 18 (21-2)

2. Γερμανία 15 (20-4)

3. Βόρεια Ιρλανδία 7 (5-10)

4. Γεωργία 6 (8-8)

5. Λετονία 5 (3-9)

6. Μάλτα 0 (0-24)

*σε παρένθεση τα υπέρ και τα κατά γκολ των ομάδων