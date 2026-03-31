Τεράστιο ενδιαφέρον έχουν οι «μάχες» για τα playoffs του Μουντιάλ της ευρωπαϊκής ζώνης που θα δώσουν και τελευταία τέσσερα εισιτήρια για την τελική φάση της διοργάνωσης.
Η Ιταλία φιλοξενείται (31/3, 21:45, NovaSports1) στη «Ζένιτσα» από τη Βοσνία και Ερζεγοβίνη σε μία όπως αναμένεται «καυτή» ατμόσφαιρα. Η «σκουαντρα ατζούρα» έχουν ως στόχο την επιστροφή της σε τελική φάση Μουντιάλ για πρώτη φορά από το 2014.
Η Σουηδία υποδέχεται (31/3, 21:45, NovaSports2) στη «Σόλνα» την Πολωνία. Οι δύο ομάδες για να φτάσουν μέχρι εδώ κατάφεραν να ξεπεράσουν τα εμπόδια της Ουκρανίας και της Αλβανίας αντίστοιχα.
Το Κόσοβο αντιμετωπίζει (31/3, 21:45, NovaSports6) στην «Πρίστινα» την Τουρκία και θέλει να πετύχει μία από τις πιο ιστορικές στιγμές της χώρας.
Η Τσεχία υποδέχεται (31/3, 21:45, NovaSports3) στην «Πράγα» τη Δανία. Οι δύο ομάδες απέκλεισαν την Ιρλανδία και τη Βόρεια Μακεδονία στις προηγούμενες τους αναμετρήσεις.
Οι όμιλοι που συμπληρώνουν τα ζευγάρια:
1ος Όμιλος
• Μεξικό
• Νότια Αφρική
• Νότια Κορέα
• Τσεχία – Δανία
2ος Όμιλος
• Καναδάς
• Βοσνία Ερζεγοβίνη – Ιταλία
• Κατάρ
• Ελβετία
4ος Όμιλος
ΗΠΑ
• Παραγουάη
• Αυστραλία
• Κόσοβο – Τουρκία
6ος Όμιλος
• Ολλανδία
• Ιαπωνία
• Σουηδία – Πολωνία
• Τυνησία
Εκτός από τα 4 εισιτήρια της ευρωπαϊκής ζώνης, υπάρχουν και τα μπαράζ των υπόλοιπων Ηπείρων. Άλλες δύο θέσεις απομένουν εδώ για να συμπληρωθεί το παζλ των ομίλων.
- Γαλλία
- Σενεγάλη
- Νορβηγία
- Ιράκ ή Βολιβία
- Πορτογαλία
- Ουζμπεκιστάν
- Κολομβία
- Κονγκό ή Τζαμάικα