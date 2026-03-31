Σε εξαιρετικά δύσκολη θέση φαίνεται πως βρίσκεται ο, με το μέλλον του στον Παναθηναϊκό να μοιάζει άρρηκτα συνδεδεμένο με τις εξελίξεις γύρω από τον. Και αυτό γιατί οι αποφάσεις που αφορούν την τεχνική ηγεσία, φαίνεται πως θα επηρεάσουν άμεσα και τη δική του παραμονή.

Ο Ισπανός τεχνικός διευθυντής βρίσκεται στο επίκεντρο της κριτικής μετά τη χειμερινή μεταγραφική περίοδο, καθώς στους ανθρώπους του συλλόγου έχει δημιουργηθεί έντονος προβληματισμός για την ετοιμότητα και την αποτελεσματικότητα που επέδειξε. Οι προσδοκίες ήταν υψηλές, ωστόσο το αποτέλεσμα δεν ανταποκρίθηκε στις ανάγκες της ομάδας, η οποία αναζητούσε άμεσες και ουσιαστικές λύσεις για την ενίσχυση του ρόστερ.

Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Κορόνα δεν κατάφερε να αφήσει ισχυρό αποτύπωμα κατά τη διάρκεια του Ιανουαρίου, με την παρουσία του να περνά σχεδόν απαρατήρητη σε μια κρίσιμη περίοδο για τον αγωνιστικό σχεδιασμό. Μάλιστα, η πιο απαιτητική και σύνθετη υπόθεση μεταγραφής, αυτή του Σαντίνο Αντίνο, δεν ολοκληρώθηκε από τον ίδιο, αλλά από άλλα στελέχη του συλλόγου, γεγονός που ενίσχυσε περαιτέρω τα ερωτήματα γύρω από τον ρόλο και τη συνεισφορά του.

Το στοιχείο αυτό αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα αν αναλογιστεί κανείς πως ο Κορόνα είχε το πλεονέκτημα της γλωσσικής ευχέρειας και της άμεσης επικοινωνίας με τη διοίκηση της Γοδόι Κρουζ, κάτι που θεωρητικά θα μπορούσε να επιταχύνει και να διευκολύνει τη διαδικασία.