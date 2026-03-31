Η Εθνική Ελλάδας κατάφερε να φύγει με το 0-0 από την «Πούσκας Αρένα» στη Βουδαπέστη, σε φιλικό παιχνίδι απέναντι στην Ουγγαρία, με τον Τζολάκη να πραγματοποιεί καθοριστικές επεμβάσεις. Η γαλανόλευκη είχε και δοκάρι στο 63′ με τον Παυλίδη, ενώ στο τέλος ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς δοκίμασε σχηματισμό με τριάδα στην άμυνα.

Σωτήρας Τζολάκης 

Ο Σόμποσλαϊ δημιούργησε αρκετά προβλήματα για την Ελλάδα, αλλά ο Τζολάκης ήταν σε ετοιμότητα και κράτησε το μηδέν. Η μεγαλύτερη ευκαιρία ήρθε στο 63′, όταν ο Παυλίδης, έπειτα από σέντρα του Βαγιαννίδη και προσπάθεια να ξεπεράσει τον Τοτ, πλάσαρε αλλά η μπάλα σταμάτησε στο δοκάρι.

Άγγιξε το 1-0 ο Παυλίδης

Στο φινάλε του αγώνα, ο Γιοβάνοβιτς δοκίμασε τριάδα στην άμυνα με τους Κουλιεράκη, Ρέτσο και Ρότα, ενώ Μουζακίτης και Τριάντης κάλυπταν τον άξονα και οι Βαγιαννίδης, Τσιμίκας τις πτέρυγες, με τον Τζόλη πίσω από τους Τεττέη και Παυλίδη στην επίθεση.

Επόμενο φιλικό για την Εθνική είναι κόντρα στη Σουηδία στη Στοκχόλμη, στη διεθνή διακοπή του Ιουνίου.

ΟΥΓΓΑΡΙΑ: Μπ. Τοτ, Ορμπάν, Νταρντάι, Μπόλα (46′ Όσβαθ), Κέρκεζ, Σάφερ, Βιτάλις (67′ Σουτς), Ρέντζιτς (46′ Λούκακτς), Α. Τοτ (46′ Μπαρανί, 77′ Σεν), Σόμποσλαϊ, Σάλαϊ.

ΕΛΛΑΔΑ: Τζολάκης (77′ Τσιφτσής), Κουλιεράκης, Ρέτσος, Τσιμίκας, Βαγιαννίδης, Τριάντης, Κουρμπέλης (77′ Μουζακίτης), Μπακασέτας (68′ Τεττέη), Τζόλης, Μασούρας (77′ Ρότα), Παυλίδης.

