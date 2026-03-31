Η Εθνική Ελλάδας κατάφερε να φύγει με το 0-0 από την «Πούσκας Αρένα» στη Βουδαπέστη, σε φιλικό παιχνίδι απέναντι στην Ουγγαρία, με τον Τζολάκη να πραγματοποιεί καθοριστικές επεμβάσεις. Η γαλανόλευκη είχε και δοκάρι στο 63′ με τον Παυλίδη, ενώ στο τέλος ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς δοκίμασε σχηματισμό με τριάδα στην άμυνα.

Σωτήρας Τζολάκης

Ο Σόμποσλαϊ δημιούργησε αρκετά προβλήματα για την Ελλάδα, αλλά ο Τζολάκης ήταν σε ετοιμότητα και κράτησε το μηδέν. Η μεγαλύτερη ευκαιρία ήρθε στο 63′, όταν ο Παυλίδης, έπειτα από σέντρα του Βαγιαννίδη και προσπάθεια να ξεπεράσει τον Τοτ, πλάσαρε αλλά η μπάλα σταμάτησε στο δοκάρι.