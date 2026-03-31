Ο Ολυμπιακός γνώρισε την δεύτερη ήττα του στη φάση των προημιτελικών του Water Polo Champions League, καθώς ηττήθηκε με 20-13 από την ισπανική Μπαρτσελονέτα.

Ο πρώτος σκόρερ της αναμέτρησης ήταν ο Βίγκβαρι για την Μπαρτσελονέτα με επτά γκολ, ενώ για τους «ερυθρόλευκους» πρώτος σκόρερ αναδείχθηκε ο Δημήτρης Δήμου με πέντε τέρματα.

Η επόμενη ευρωπαϊκή υποχρέωση του Ολυμπιακού είναι προγραμματισμένη για τις 22 Απριλίου, όταν θα αντιμετωπίσει τη Νόβι Μπέογκραντ, από την οποία είχε ηττηθεί 12-10 στην πρώτη αγωνιστική της φάσης των «8».

Η εξέλιξη του αγώνα

Το παιχνίδι ξεκίνησε με γκολ του Βίγκβαρι μόλις ένα λεπτό μετά την αποβολή του Κάκαρη, όμως ο Νικολαΐδης ισοφάρισε αμέσως σε 1-1. Η ισοπαλία διατηρήθηκε μέχρι το 4:44, όταν ο Ούγγρος παίκτης της Μπαρτσελονέτα σημείωσε γκολ στην εκπνοή της επίθεσης. Ο Πούρος ισοφάρισε άμεσα, ενώ ο Ταχούλ έδωσε και πάλι προβάδισμα στην ισπανική ομάδα. Η πρώτη περίοδος ολοκληρώθηκε με 4-4, μετά από γκολ του Ζάλανκι.

Στο δεύτερο οκτάλεπτο, οι ομάδες ήταν ισόπαλες μέχρι το κερδισμένο πέναλτι του Σαναχούγια για την Μπαρτσελονέτα, ενώ στη συνέχεια ο Βίγκβαρι και ο Βαλς ανέβασαν τη διαφορά στο +3 (8-5). Ο Φουντούλης και ο Δήμου προσπάθησαν να μειώσουν, αλλά το ημίχρονο έκλεισε στο 10-8 υπέρ των Ισπανών.

Στην τρίτη περίοδο, η Μπαρτσελονέτα αύξησε τη διαφορά με γκολ των Σαναχούγια, Βίγκβαρι και Μουναρίθ, ενώ ο Ολυμπιακός απάντησε με τέρματα των Δήμου και Ανγκιάλ. Το τρίτο οκτάλεπτο ολοκληρώθηκε με 15-11, με τους Ισπανούς να κρατούν το προβάδισμα μέχρι το τέλος του αγώνα.

Τα οκτάλεπτα: 4-4, 6-4, 5-3,