Ο Τζέιντεν Άιβι αποτελεί παρελθόν από τους Σικάγο Μπουλς, καθώς η ομάδα αποφάσισε να λύσει τη συνεργασία της με τον 24χρονο γκαρντ, έπειτα από επανειλημμένα ομοφοβικά σχόλια που έκανε σε ζωντανές μεταδόσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Άιβι είχε δημοσιεύσει τουλάχιστον τρία βίντεο από τη στιγμή που τέθηκε εκτός δράσης μέχρι το τέλος της σεζόν λόγω τραυματισμού. Το πρωί της Δευτέρας, μάλιστα, επιτέθηκε στο NBA για την προώθηση του Pride Month, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για εορτασμό της «αδικίας».

Το σχόλιο που «έκαψε» τον Άιβι

«Ο Θεός δεν έκανε τον άντρα για να είναι με άντρα. Πώς ο Θεός δεν έκανε ένα κορίτσι να είναι με ένα κορίτσι. O Θεός έκανε τον άντρα με σκοπό την τεκνοποίηση, να έχει ένα παιδί. Πώς μια γυναίκα μπορεί να έχει παιδί με μια γυναίκα; Πώς;» ανέφερε μεταξύ άλλων ο Άιβι.

This is why The Chicago Bulls waved Jaden Ivey… “God did not make a man to be with a man” Ivey simply affirmed what The Bible says in Genesis 1:27 Shame on you, @chicagobulls & @NBA (🎥: posionivey/IG) pic.twitter.com/NaEC91rFFn — Jon Root (@JonnyRoot_) March 30, 2026

Το νούμερο 5 του του 2022 ΝΒΑ Draft είχε αποκτηθεί με ανταλλαγή από τους Πίστονς. Φέτος μέτρησε 8.2 πόντους, 2.2 ριμπάουντ και 1.6 ασίστ ανά αγώνα σε 33 εμφανίσεις με το Ντιτρόιτ, ενώ σε 4 ματς με το Σικάγο είχε 11.5 πόντους, 4.8 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 2 κλεψίματα κατά μέσο όρο σε 29 λεπτά συμμετοχής.