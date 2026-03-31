Το είπε και το έκανε! Ο Ακίλε Πολονάρα βγήκε για δεύτερη φορά νικητής στη μάχη με τον καρκίνο και μπήκε… φουριόζος ξανά στο παρκέ! Ο Ιταλός φόργουορντ μετά από νέα πολύμηνη θεραπεία, έχει πλέον αφήσει για τα καλά πίσω του και αυτή την περιπέτεια, προκαλώντας τα χαμόγελα σε όλο τον κόσμο του μπάσκετ.

Μάλιστα, με ένα story που ανέβασε στο προφίλ του στο instagram θέλησε να δείξει σε όλους ότι είναι έτοιμος να ξαναπαίξει το αγαπημένο του σπορ.

Υπενθυμίζεται ότι αρχικά ήταν να μπει ξανά στο γήπεδο στις 22 Μαρτίου, αλλά τελικά χρειάστηκε περίπου δέκα μέρες παραπάνω. Σε κάθε περίπτωση, αυτό για τον ίδιο ελάχιστα σημασία έχει πια αφού έχοντας αποδείξει ότι μπορεί να βγει νικητής από πραγματικά μεγάλες «μάχες», εν τέλει θα καταφέρει να φτάσει και στο επιθυμητό, για τον ίδιο επίπεδο, πολύ γρήγορα. Με απώτερο σκοπό φυσικά να επιστρέψει και στην αγωνιστική δράση με τη φανέλα της Σάσαρι.

Δείτε τι ανέβασε ο Πολονάρα