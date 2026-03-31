Σε θλίψη βυθίστηκε το ελληνικό μπάσκετ, μετά την είδηση του θανάτου του «θρυλικού» Βασίλη Γκούμα, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 79 ετών. Ο Μηνάς Γκέκος που «έγραψε» με χρυσά γράμματα το όνομα του στην ιστορία της ΑΕΚ, αναπόλησε στo tanea.gr τις καλύτερες στιγμές με τον «Αυτοκράτορα» του ελληνικού μπάσκετ.

Οι δύο τους συνυπήρξαν στην «Ένωση» από το 1979 έως το 1985 και κατέκτησαν το Κύπελλο Ελλάδας το 1981 απέναντι στον Ηρακλή. Μάλιστα, ο Μηνάς Γκέκος ήταν «παρών» στον αγώνα που ο αξέχαστος Βασίλης Γκούμας πέτυχε το ιστορικό κατόρθωμα των 10.000 πόντων απέναντι στο ΒΑΟ και εξιστορεί πως έζησε το συγκεκριμένο επίτευγμα από κοντά και πόσο σπουδαίος σκόρερ ήταν. Όλο το ελληνικό μπάσκετ τον αποχαιρέτησε μαζί τους και ο εμβληματικός αρχηγός της ΑΕΚ.

Πώς ήταν η συνεργασία με τον Βασίλη Γούμα στα 6 χρόνια συνύπαρξης στην ΑΕΚ;

«Ήταν πολύ καλή η συνεργασία μας. Μάλιστα, μαζί κατακτήσαμε και το Κύπελλο Ελλάδος το 1981. Σε εκείνο τον τελικό κόντρα στον Ηρακλή ο Βασίλης ήταν καταπληκτικός. Αλλά, και στην προηγούμενη αναμέτρηση, η οποία ήταν με τον Παναθηναϊκό. Ήταν ένας από τους πρωταγωνιστές που βοήθησαν την ΑΕΚ να κατακτήσει το Κύπελλο. Γενικότερα, στα 6 χρόνια που ήμασταν συμπαίκτες είχαμε καλή πορεία. Πάντα, όμως με τα πάνω μας και τα κάτω μας σαν ομάδα. Ήταν ένας άνθρωπος με έντονη προσωπικότητα. Ένας «εγωιστής» που ήθελε να κερδίζει πάντα ανεξάρτητα με ποιον έπαιζε και αυτό ήταν που τον διέκρινε σε όλη του την πορεία».

Ποιος ήταν ο κορυφάιος αγώνας που παίξατε ως συμπαίκτες;

«Από πλευράς τροπαίου ήταν η κατάκτηση του Κυπέλλου κόντρα στον Ηρακλή, όπου ήταν ο μοναδικός τίτλος που καταφέραμε να πάρουμε μαζί με το Βασίλη. Μάλιστα, αν θυμάμαι καλά είχε πετύχει και 30 πόντους σε εκείνη την αναμέτρηση».

Μία ξεχωριστή συμβουλή που σας έδωσε ο αείμνηστος Βασίλης Γκούμας;

«Πάντα έδινε συμβουλές στους μικρότερους. Εγώ τότε ήμουν πιτσιρικάς και σίγουρα ήταν ένας παίκτης με τεράστια εμπειρία. Μην ξεχνάμε ότι είχε παίξει στη μικτή Ευρώπης. Άρα, η κάθε συμβουλή του είχε την δική της ξεχωριστή σημασία»

Για τα ιστορικά επιτεύγματα. Πρώτα που έφτασε τους 10.000 πόντους και έπειτα που είναι μέχρι και σήμερα ο δεύτερος σκόρερ του ελληγνικού μπάσκετ;

«Να φανταστείτε ότι τότε δεν υπήρχαν τα τρίποντα, όταν έπαιζε ο Βασίλης. Για την εποχή που έπαιζε όλοι τότε ήταν 2 μέτρα και έπαιζαν όπως οι ψηλοί της εποχής. Αλλά αυτό που τον έκανε να ξεχωρίσει είναι ότι είχε το παιχνίδι με πρόσωπο στο καλάθι. Άρα, είχε μία ποικιλία από τρόπους που σκόραρε και φυσικά ήταν πολύ καλός σουτέρ».

Μετά το τέλος της μπασκετικής σας καριέρα, κρατήσατε επαφή μαζί του;

«Ναι άμε μιλάγαμε κατά καιρούς. Πέρσι πήγαμε και παίξαμε στο Βόλο και ήθελαν να τον τιμήσουν. Εκεί οι παλαίμαχοι μαζευτήκαμε για να παίξουμε ένα παιχνίδι. Μάλιστα, τον είδα και ήταν σε πολύ καλή κατάσταση. Οδηγούσε ο ίδιος και ήταν γενικά ενεργός στα social media. Αλλά, ξαφνικά τον πρόδωσε η καρδιά του, δυστυχώς».

Το παρατσούκλι που συνδέει τη δική σας εποχή είναι «Μοϊκανοί». Πώς βγήκε;

«Ήμασταν τότε σε μία δύσκολη κατάσταση. Αυτό το είχε βγάλει ο Φαίδων Κωνσταντουδάκης. Σαν ομάδα είχαμε μείνει πολύ λίγοι, με τεράστια προβλήματα. Παρόλα αυτά παίζαμε καλά, κερδίζαμε και κάναμε μία απίστευτη χρονιά για τα δεδομένα. Λόγω όλων αυτών ήρθε η έμπνευση του Φαίδωνα να μας κάνει «Μοϊκανούς».

