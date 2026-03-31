Ο τερματοφύλακας της Εθνικής Ελπίδων, Νίκος Μπότης, εξέφρασε την πίστη του ότι η ομάδα μπορεί να φτάσει στον στόχο της, εφόσον καταφέρει να πάρει τρεις νίκες στα παιχνίδια που απομένουν.

Μετά την ήττα με 2-0 από τη Γερμανία, αποτέλεσμα που έφερε την ελληνική ομάδα στη δεύτερη θέση του ομίλου στα προκριματικά του Euro U21, ο νεαρός γκολκίπερ τόνισε πως τίποτα δεν έχει κριθεί ακόμη σχετικά με την πρόκριση.

Στις δηλώσεις του μετά το τέλος της αναμέτρησης στη Λεωφόρο, υπογράμμισε ότι το σύνολο λειτουργεί σαν μια δεμένη και δυνατή ομάδα, εκφράζοντας την αισιοδοξία του ότι η Εθνική θα καταφέρει να βρεθεί εκεί που αξίζει.

Οι δηλώσεις του

«Δεν χάθηκε καμία ελπίδα για την πρόκριση. Είμαστε ισόβαθμοι με τη Γερμανία. Δυστυχώς χάσαμε με δύο γκολ, ενώ είχαμε κερδίσει με ένα στο πρώτο παιχνίδι. Υπάρχουν τρία ακόμα παιχνίδια.

Πιστεύω στην ομάδα. Πιστεύουμε όλοι στην ομάδα, γιατί υπάρχει μία πάρα πολύ καλή παρέα μέσα στα αποδυτήρια την οποία δεν βλέπετε, αλλά είναι πολύ δυνατή και ό,τι έχει κάνει το έχει κάνει μέσα από την ομαδική δύναμη και τη συλλογικότητα.

Πιστεύουμε όχι έχουμε τρεις νίκες τον Σεπτέμβριο και θα βρεθούμε εκεί που πρέπει. Κρατάμε ότι μπορούμε να κοιτάξουμε τον οποιονδήποτε αντίπαλο στα μάτια χωρίς να φοβηθούμε, χωρίς να κλειστούμε πίσω, βγάζοντας την προσωπικότητά μας, έχοντας ευκαιρίες και κάνοντας τον κόσμο να του αρέσει αυτό που προσφέρουμε».