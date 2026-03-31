Σουηδία – Πολωνία 3-2

Με γκολ στις καθυστερήσεις του Γιόκερες, η Σουηδία «κλείδωσε» την πρόκριση απέναντι στους Πολωνούς και εξασφάλισε τη συμμετοχή της στα τελικά του Μουντιάλ, που θα διεξαχθούν σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό.

Σε μια συναρπαστική αναμέτρηση με υψηλό ρυθμό και δραματικό φινάλε, ο Γιόκερες ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής, καθώς με κοντινό τελείωμα χάρισε τη νίκη στην ομάδα του, προκαλώντας ξέφρενους πανηγυρισμούς.

🌏🚨GOAL! VITOR GYOKERES!!!!! THE ARSENAL STRIKER! THEY HAVE DONE IT HOLY SH*T THEY HAVE SCORED SWEDEN 3-2 POLAND pic.twitter.com/zda5P6KSvh — LIVE GOALS (@FTLiveGoals) March 31, 2026

Από ελληνικής πλευράς, ο επιθετικός του Παναθηναϊκού, Κάρολ Σφιντέρσκι, βρήκε δίχτυα στο 55ο λεπτό, ισοφαρίζοντας σε 2-2 και δίνοντας ελπίδες στην ομάδα του. Ωστόσο, η προσπάθεια δεν είχε την επιθυμητή κατάληξη, καθώς δεν κατάφερε να εξασφαλίσει την παρουσία της στην τελική φάση της διοργάνωσης.

Στον πάγκο παρέμεινε ο Τόμας Κεντζιόρα του ΠΑΟΚ, χωρίς να πάρει χρόνο συμμετοχής.

Κόσοβο – Τουρκία 0-1

Η πορεία της Τουρκίας προς τα τελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου μόνο εύκολη δεν ήταν, καθώς χρειάστηκε να ξεπεράσει αρκετές δυσκολίες για να επιστρέψει στη διοργάνωση έπειτα από 24 χρόνια. Την προηγούμενη εβδομάδα πήρε οριακή νίκη με 1-0 απέναντι στη Ρουμανία, ενώ το βράδυ της Τρίτης (31/03) αντιμετώπισε στην Πρίστινα το ιδιαίτερα μαχητικό Κόσοβο.

Το καθοριστικό γκολ του Ακτούρκογλου στο 53ο λεπτό χάρισε στους Τούρκους τη νίκη και ταυτόχρονα την πρόκριση, σε έναν αγώνα που είχε χαρακτήρα «τελικού». Μετά το τελευταίο σφύριγμα, ακολούθησαν έντονοι πανηγυρισμοί, καθώς η ομάδα εξασφάλισε τη συμμετοχή της στη μεγάλη διοργάνωση του καλοκαιριού, όπου θα βρεθεί αντιμέτωπη με τις ΗΠΑ, την Παραγουάη και την Αυστραλία.