Μόνο τα τυπικά απομένουν για να μπει η Τότεναμ στη νέα εποχή της. Οι «Σπερς» έχουν έρθει σε πλήρη συμφωνία με τον Ρομπέρτο Ντε Τζέρμπι προκειμένου να αναλάβει άμεσα την τεχνική ηγεσία της ομάδας, αναλαμβάνοντάς της μετά την… καμμένη γη που άφησε πίσω του ο Ιγκόρ Τούντορ.

Ο λονδρέζικος σύλλογος και ο Ιταλός τεχνικός έχουν δώσει τα χέρια και μέσα στις επόμενες μέρες αναμένεται να ολοκληρωθούν και τα διαδικαστικά, με τις υπογραφές, προκειμένου ο 46χρονος προπονητής από τη Μπρέσια να σηκώσει μανίκια και να ξεκινήσει τη δύσκολη προσπάθεια για να σώσει την ιστορική ομάδα από τον υποβιβασμό.

Σύμφωνα με τα τελευταία ρεπορτάζ, ο Ντε Τζέρμπι θα υπογράψει πενταετές συμβόλαιο με την Τότεναμ, επιστρέφοντας στην Premier League μετά το 2024. Από το 2022, ο 46χρόνος τεχνικός βρέθηκε στον πάγκο της Μπράιτον, την οποία οδήγησε έως και την έξοδο στην Ευρώπη και το Europa League. Από το 2024 μέχρι και πριν από ένα δίμηνο, ήταν στον πάγκο της Μαρσέιγ, η οποία τον απέλυσε μετά από τον αποκλεισμό στο Champions League και μια βαριά ήττα 5-0 από την Παρί για την Ligue 1 στις 8 του περασμένου Φεβρουαρίου.

Roberto De Zerbi has verbally accepted @SpursOfficial proposal, with final details being sorted. @SkySport — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) March 31, 2026

Με την Μπράιτον η πορεία του πάντως ήταν εξαιρετική, οι «γλάροι» έπαιξαν εξαιρετικό ποδόσφαιρο και τελικά εξασφάλισαν την ιστορική έξοδο στην Ευρώπη. Τώρα, η… πρώτη του δουλειά στην Τότεναμ δεν θα είναι τόσο λαμπερή, ωστόσο θα είναι πιο σημαντική και δύσκολη από όλα τα προηγούμενα προπονητικά του εγχειρήματα, αφού οι «σπερς» βρίσκονται στην 17η θέση, ένα βαθμό μακριά από τη ζώνη του υποβιβασμού και 13 αγωνιστικές χωρίς νίκη στο πρωτάθλημα, με τελευταία να χρονολογείται το 2025.