Η επάνοδος των παικτών του Παναθηναϊκού στις προπονήσεις μετά το τετραήμερο ρεπό, συνοδεύτηκε από ευχάριστα νέα για τον Ράφα Μπενίτεθ, καθώς οι Γεντβάι και Ερνάντεθ ξεπέρασαν τα προβλήματα τραυματισμών τους και επανεντάχθηκαν κανονικά στο πρόγραμμα.

Οι δύο ποδοσφαιριστές τέθηκαν ξανά στη διάθεση της τεχνικής ηγεσίας, δίνοντας σημαντικές λύσεις ενόψει της πρεμιέρας των πλέι οφ.

Ο Πάλμερ–Μπράουν ακολούθησε μέρος της προπόνησης, δείχνοντας ότι πλησιάζει και αυτός στην επιστροφή. Το πρόγραμμα περιλάμβανε προθέρμανση, ασκήσεις κυκλοφορίας της μπάλας και παιχνίδι σε περιορισμένο χώρο, ενώ ολοκληρώθηκε με δουλειά στη φυσική κατάσταση.

Θεραπεία ακολούθησαν οι τραυματίες Κάτρης και Σισοκό, ενώ απόντες ήταν οι δέκα διεθνείς, όπως και ο Ντέσερς, που έχει εξασφαλίσει ειδική άδεια.