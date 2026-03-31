- Eurojackpot: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 69 εκατ. ευρώ
- Αμπελόκηποι: Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. για την φάρμα των ζώων σε πολυκατοικία – Σχηματίστηκε δικογραφία, βρέθηκαν από κατσίκες μέχρι πάπιες
- Ιράν: Ο ΥΠΕΞ Αραγτσί λέει ότι λαμβάνει «μέσω φίλων» μηνύματα από τον Αμερικανό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ
Δημοφιλή
Η βαθμολογία στον 6ο όμιλο μετά την ήττα της Εθνικής Ελπίδων
Μετά τη νίκη της Γερμανία Κ21 επί της Εθνική Ελλάδας Κ21 με 2-0 στη Λεωφόρο, η γερμανική ομάδα ανέλαβε προβάδισμα στην ισοβαθμία για την πρώτη θέση του έκτου ομίλου των προκριματικών του Euro 2027. Η ελληνική ομάδα εξακολουθεί να έχει ελπίδες πρόκρισης είτε ως καλύτερη δεύτερη είτε μέσω των playoffs για τα τελικά της διοργάνωσης […]
Κ21 Ελλάδα – Κ21 Γερμανία 0-2: Η Εθνική πάλεψε αλλά ηττήθηκε στη μάχη για την κορυφή
Η Εθνική Ελπίδων πάλεψε και δημιούργησε ευκαιρίες, όμως ηττήθηκε 2-0 από τη Γερμανία Κ21 στη Λεωφόρο, χάνει το προβάδισμα για την πρώτη θέση στον 6ο προκριματικό όμιλο του Euro U21 2027. Τα γκολ των Ελ Μάλα (11′) και Καντέ (73′) καθόρισαν το αποτέλεσμα, με τη Γερμανία να παίρνει την ισοβαθμία και να παραμένει στην κορυφή. Η […]
Η επιστολή του Βρούτση στον Λιόλιο για την χρηματοδότηση των Α1,Α2 γυναικών – Τι απάντησε ο πρόεδρος της ΕΟΚ
Ο πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, Βαγγέλης Λιόλιος, απάντησε στον Υπουργό Αθλητισμού, Γιάννη Βρούτση, ο οποίος νωρίτερα είχε σχολιάσει με επιστολή του την παρέμβαση των 36 από τις 37 ομάδες των κατηγοριών Α1 και Α2 γυναικών, σχετικά με τη μείωση του ποσοστού τους από τα έσοδα της φορολόγησης του στοιχήματος. Αναλυτικά η επιστολή: «Αγαπητέ κ. […]
Παναθηναϊκός: Προβληματισμός και για Κορόνα
Σε εξαιρετικά δύσκολη θέση φαίνεται πως βρίσκεται ο Μιγκέλ Άνχελ Κορόνα, με το μέλλον του στον Παναθηναϊκό να μοιάζει άρρηκτα συνδεδεμένο με τις εξελίξεις γύρω από τον Ράφα Μπενίτεθ. Και αυτό γιατί οι αποφάσεις που αφορούν την τεχνική ηγεσία, φαίνεται πως θα επηρεάσουν άμεσα και τη δική του παραμονή. Ο Ισπανός τεχνικός διευθυντής βρίσκεται στο […]
Νέα περιπέτεια στους δρόμους της Ρουμανίας: Αυτή τη φορά για τους παίδες του βόλεϊ
Δεν είναι πολύ μακριά το διάστημα που θρηνήσαμε στους δρόμους της Ρουμανίας τον χαμό επτά οπαδών του ΠΑΟΚ. Πρόσφατα, είχαμε νέα περιπέτεια στην άσφαλτο, ευτυχώς όμως χωρίς άσχημη κατάληξη και πάλι καλά να λέμε. Οι παίδες του βόλεϊ, τα παιδιά κάτω των 18 ετών, κλήθηκαν να αγωνιστούν στον όμιλο της Ρουμανίας και στην πόλη Πλοέστι. Αρχηγός […]