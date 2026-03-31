Ο αρχηγός της Εθνική Ελλάδας Κ21, Αλέξης Καλογερόπουλος, συγκινήθηκε έντονα και ξέσπασε σε κλάματα μετά την ήττα με 2-0 από τη Γερμανία Κ21 στη Λεωφόρο, για τα προκριματικά του Euro U21.

Η ήττα αυτή έδωσε στη Γερμανία το προβάδισμα στην κορυφή του ομίλου και υπεροχή στην ισοβαθμία, ενώ απομένουν τρεις αγωνιστικές για την ολοκλήρωση της φάσης των ομίλων.

Το αποτέλεσμα προκάλεσε απογοήτευση και έντονα συναισθήματα στην ελληνική ομάδα, με τον Καλογερόπουλο να εκφράζει ανοιχτά τη στεναχώρια του μετά τη λήξη του αγώνα.

