Ποινές φυλάκισης με αναστολή επιβλήθηκαν από το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων της Αθήνας στους πρώην προέδρους της ΕΠΟ, Βασίλη Γκαγκάτση, Σοφοκλή Πιλάβιο και Γιώργο Γκιρτζίκη, για την υπόθεση της «κάρτας υγείας» των ποδοσφαιριστών.

Το δικαστήριο τους έκρινε ενόχους σε δεύτερο βαθμό για κακουργηματική απιστία, υπόθεση που φέρεται να προκάλεσε ζημία περίπου 13 εκατομμυρίων ευρώ στην ΕΠΟ. Σε έναν ακόμη κατηγορούμενο επιβλήθηκε αντίστοιχη ποινή, ενώ ένας από τους εμπλεκόμενους αθωώθηκε.

Οι ποινές ανεστάλησαν, με αποτέλεσμα οι καταδικασθέντες να παραμείνουν ελεύθεροι, ενώ πρωτοδίκως είχαν επιβληθεί μεγαλύτερες ποινές κάθειρξης.