Ένα «καυτό» μεταγραφικό καλοκαίρι προμηνύεται για τον Κασεμίρο, ο οποίος έχει ήδη προαναγγείλει την αποχώρησή του από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στο τέλος της σεζόν, προκαλώντας έντονο ενδιαφέρον από κορυφαία projects εκτός Ευρώπης.

🚨🇺🇸 Understand Inter Miami have started talks with Casemiro’s camp as first proposal has been sent! Casemiro, open to Miami move with ambitious project + personal life. Deal depend on financial proposal, as he received more bids from Europe/Saudi. 🎥➕ https://t.co/GpSmSjPykI pic.twitter.com/FglVvog09d — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 28, 2026

Στο προσκήνιο βρίσκεται ο Κριστιάνο Ρονάλντο, που επιχειρεί να φέρει ξανά κοντά του τον πρώην συμπαίκτη του από τη Ρεάλ Μαδρίτης, αυτή τη φορά για λογαριασμό της Αλ Νασρ. Ο Πορτογάλος σταρ θεωρεί πως ο Βραζιλιάνος χαφ είναι το κομμάτι που λείπει για να ανεβάσει επίπεδο η ομάδα του στη Σαουδική Αραβία.

Ωστόσο, η υπόθεση μόνο εύκολη δεν είναι. Στην άλλη πλευρά του… ποδοσφαιρικού πλανήτη, ο Λιονέλ Μέσι φαίνεται να έχει διαφορετικά σχέδια. Η Ίντερ Μαϊάμι έχει θέσει τον Κασεμίρο ως βασικό μεταγραφικό στόχο για τα επόμενα χρόνια, με το project του MLS να κερδίζει συνεχώς έδαφος.

🚨❤️ BREAKING: Casemiro confirms he will LEAVE Manchester United as free agent in June. pic.twitter.com/0O7l38Il1i — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 22, 2026

Μάλιστα, οι επαφές μεταξύ των δύο πλευρών έχουν προχωρήσει σημαντικά, με τον έμπειρο μέσο να έχει επισκεφθεί πρόσφατα το Μαϊάμι, εξετάζοντας από κοντά τις προοπτικές που του προσφέρει ο σύλλογος του Ντέιβιντ Μπέκαμ.

Αν τελικά επιλέξει την αμερικανική πρόκληση, τότε το παγκόσμιο ποδόσφαιρο θα γίνει μάρτυρας μιας σπάνιας συνύπαρξης, με έναν πρώην ηγέτη της Ρεάλ να ενώνεται με τον Μέσι, καλύπτοντας παράλληλα το κενό που αναμένεται να αφήσει ο Σέρχιο Μπουσκέτς στη μεσαία γραμμή.

Cristiano Ronaldo ‘is trying to convince Casemiro not to join old rival Lionel Messi at Inter Miami’ when he leaves Man United this summer https://t.co/3AkVS6F8t3 — Daily Mail Sport (@MailSport) March 31, 2026

Η τελική απόφαση του Κασεμίρο αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς καλείται να επιλέξει ανάμεσα σε δύο εντελώς διαφορετικά, αλλά εξίσου ελκυστικά ποδοσφαιρικά μονοπάτια.