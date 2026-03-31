Η ΚΑΕ Ολυμπιακός απάντησε μέσω social media στη συζήτηση που προκάλεσε η ΚΑΕ Παναθηναϊκός σχετικά με τους Σάσα Βεζένκοφ, Τόμας Γουόκαπ και Τάιλερ Ντόρσεϊ, δημοσιεύοντας φωτογραφίες από τη στρατιωτική τους θητεία.

Στην ανάρτησή της στο Twitter, η ομάδα του Πειραιά παρουσίασε τις συγκεκριμένες εικόνες και σχολίασε πως αναμένει αντίστοιχη φωτογραφία και από τον ιδιοκτήτη της «πράσινης» ΚΑΕ, Δημήτρης Γιαννακόπουλος.

Η κίνηση αυτή ήρθε ως απάντηση στα όσα ειπώθηκαν από την πλευρά του Παναθηναϊκού, με αφορμή δηλώσεις του Εργκίν Αταμάν για τα ελληνικά διαβατήρια των τριών παικτών του Ολυμπιακού.

