Η Εθνική Ελπίδων πάλεψε και δημιούργησε ευκαιρίες, όμως ηττήθηκε 2-0 από τη Γερμανία Κ21 στη Λεωφόρο, χάνει το προβάδισμα για την πρώτη θέση στον 6ο προκριματικό όμιλο του Euro U21 2027.

Τα γκολ των Ελ Μάλα (11′) και Καντέ (73′) καθόρισαν το αποτέλεσμα, με τη Γερμανία να παίρνει την ισοβαθμία και να παραμένει στην κορυφή. Η Ελλάδα έχει πλέον τρία παιχνίδια ακόμα για να διεκδικήσει την απευθείας πρόκριση ή τη θέση στα playoffs, κόντρα σε Γεωργία, Λετονία και Βόρεια Ιρλανδία.

Άνοιξε το σκορ ο Μάλα

Το 0-2 ο Κάντε

Παρά την προσπάθεια και την κυριαρχία σε αρκετά διαστήματα, οι Ελπίδες δεν κατάφεραν να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες τους, με σημαντικές στιγμές από Κωστούλα, Καλογερόπουλο, Αλμύρα και Κούτσια, αλλά η εστία των φιλοξενούμενων παρέμεινε απρόσβλητη έως το τέλος.

ΕΛΛΑΔΑ: Μπότης, Φίλων (70′ Κωστούλας), Καλογερόπουλος, Αλεξίου, Άλεν, Αλμύρας (70′ Μπρέγκου), Κοντούρης (79΄ Ράλλης), Γκούμας, Καλοσκάμης, Κωστούλας, Κούτσιας (56′ Τσαντίλας)

ΓΕΡΜΑΝΙΑ: Μπάκχαους, Γκέχτερ (45+1′ Μοργκάλα), Γελτς, Κουαρσί, Ούλριχ (74′ Ρότε), Μπίσοφ, Κέμλαϊν, Κομούρ, Ελ Μάλα (74′ Ιμπραχίμοβιτς), Καντέ (87′ Πεϊτσίνοβιτς), Τρεσόλντι (87′ Βάιπερ)

Η βαθμολογία του 6ου ομίλου

Γερμανία 18 (22-4)

Ελλάδα 18 (21-4)

Βόρεια Ιρλανδία 10 (8-11)

Γεωργία 9 (12-9)

Λετονία 5 (4-12)

Μάλτα 0 (1-28)

*σε παρένθεση τα υπέρ και τα κατά γκολ των ομάδων

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της Εθνικής Ελπίδων στα προκριματικά του Euro 2027

Μάλτα – Ελλάδα 0-5

Γερμανία – Ελλάδα 2-3

Λετονία – Ελλάδα 0-1

Ελλάδα – Γεωργία 3-0

Ελλάδα – Βόρεια Ιρλανδία 4-0

Ελλάδα – Μάλτα 5-0

Ελλάδα – Γερμανία 0-2

26/09/26 Γεωργία – Ελλάδα

01/10/26 Ελλάδα – Λετονία

06/10/26 Βόρεια Ιρλανδία – Ελλάδα