Ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, ξεκαθάρισε πως επιθυμία του είναι να δει το Ιράν να συμμετέχει κανονικά στο επερχόμενο Μουντιάλ που θα φιλοξενηθεί σε Ηνωμένες Πολιτείες, Μεξικό και Καναδά.

Η ομάδα του Μέχντι Ταρέμι έχει τοποθετηθεί σε όμιλο μαζί με τη Νέα Ζηλανδία, το Βέλγιο και την Αίγυπτο, με τα παιχνίδια να είναι προγραμματισμένα να διεξαχθούν επί αμερικανικού εδάφους.

Ωστόσο, η ένταση στις σχέσεις μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν δημιουργεί σοβαρά ερωτήματα για το αν η συμμετοχή της ασιατικής ομάδας θα καταστεί εφικτή.

Παρά το αβέβαιο σκηνικό, ο Ινφαντίνο εμφανίστηκε ξεκάθαρος, τονίζοντας πως δεν υπάρχει εναλλακτικό σχέδιο και πως στόχος της FIFA είναι το Ιράν να δώσει κανονικά το «παρών» στη διοργάνωση.

«Καταλαβαίνουμε πολύ καλά ότι η εθνική ομάδα του Ιράν βρίσκεται σε μια δύσκολη και περίπλοκη κατάσταση και αξιολογούμε τα γεγονότα με σαφήνεια και εγρήγορση. Ταυτόχρονα, θα συνεχίσουμε το έργο μας και θα κινητοποιήσουμε όλους τους πόρους μας για να διασφαλίσουμε ότι οι αγώνες τους στο Παγκόσμιο Κύπελλο θα διεξαχθούν υπό τις πιο ευνοϊκές συνθήκες. Δεν υπάρχουν εναλλακτικά σχέδια — Β, Γ ή Δ — υπάρχει μόνο το Σχέδιο Α», τόνισε χαρακτηριστικά.

Ο Τζιάνι Ινφαντίνο υπογράμμισε πως η περίπλοκη γεωπολιτική πραγματικότητα δεν μπορεί να αλλάξει, ωστόσο η FIFA έχει τη δύναμη να φέρνει τους λαούς πιο κοντά, καλλιεργώντας την αλληλεγγύη και δημιουργώντας ένα κλίμα ειρήνης και γιορτής.