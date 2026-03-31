Η Εθνική Ελλάδας φιλοξενείται σήμερα (31/3, 20:00, Alpha) στην «Puskas Arena» από την Ουγγαρία στο πλαίσιο του δεύτερου διεθνούς φιλικού μέσα στο 2026.

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα θέλει να προχωρήσει μετά την ήττα με 1-0 από την Παραγουάη στο «Γ. Καραϊσκάκης». Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς θα έχει την ευκαιρία να δοκιμάσει πρόσωπα και διατάξεις στο αποψινό φιλικό.

Οι Γιάννης Κωνσταντέλιας, Χρήστος Ζαφείρης και Κωνσταντίνος Καρέτσας ταλαιπωρούνται από ίωση με τη συμμετοχή τους για την αναμέτρηση στην Αρένα της Βουδαπέστης, να είναι εξαιρετικά αμφίβολη.

Η αποστολή της Εθνικής

Τερματοφύλακες: Βλαχοδήμος (Σεβίλλη), Μανδάς (Μπόρνμουθ), Τζολάκης (Ολυμπιακός), Τσιφτσής (ΠΑΟΚ)

Αμυντικοί: Χατζηδιάκος (Κοπεγχάγη), Ρέτσος (Ολυμπιακός), Κουλιεράκης (Βόλφσμπουργκ), Ρότα (ΑΕΚ), Βαγιαννίδης (Σπόρτινγκ), Γιαννούλης (Άουγκσμπουργκ), Τσιμίκας (Ρόμα)

Μέσοι: Ζαφείρης (ΠΑΟΚ), Κουρμπέλης (Αλ Καλίτζ), Μουζακίτης (Ολυμπιακός), Μασούρας (Αλ Καλίτζ), Τριάντης (Μινεσότα Γιουνάιτεντ), Κωνσταντέλιας (ΠΑΟΚ), Καρέτσας (Γκενκ), Μπακασέτας (Παναθηναϊκός), Κοντούρης (Παναθηναϊκός)

Επιθετικοί: Τζόλης (Κλαμπ Μπριζ), Παυλίδης (Μπενφίκα), Τετέι (Παναθηναϊκός), Δουβίκας (Κόμο)