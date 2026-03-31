Ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους καλείται να αντιμετωπίσει όχι μόνο την κακή φόρμα της Φενέρμπαχτσε, αλλά και σειρά τραυματισμών, καθώς ο Νάντο Ντε Κολό τέθηκε εκτός δράσης για αβέβαιο χρονικό διάστημα.

Η ομάδα των Πρωταθλητών Ευρώπης μετράει έξι νίκες στα τελευταία οκτώ παιχνίδια σε Τουρκία και EuroLeague, ωστόσο τα προβλήματα δεν σταματούν εκεί. Ο Νικολό Μέλι είναι κοντά στην επιστροφή του, αλλά η κατάσταση του Ντε Κολό προκαλεί ανησυχία, με τον πολύπειρο γκαρντ να ταλαιπωρείται από τραυματισμό στη γάμπα.

Τα τουρκικά ΜΜΕ εκτιμούν ότι η απουσία του μπορεί να φτάσει τον έναν μήνα ή και περισσότερο, θέτοντας σε κίνδυνο τη συμμετοχή του στα Playoffs της EuroLeague.

Παράλληλα, ο Σάρας δεν υπολογίζει στους Τζίλσον Μπανγκό, ενώ ο Ταρίκ Μπιμπέροβιτς προπονήθηκε αλλά παραμένει αμφίβολος για τις επόμενες αναμετρήσεις.

Η ανακοίνωση της Φενερμπαχτσέ

«Ο παίκτης μας, Νάντο Ντε Κολό, υπέστη τραυματισμό στην αριστερή γάμπα κατά τη διάρκεια του αγώνα της Φενερμπαχτσέ Μπέκο εναντίον της Μπούρσασπορ στις 29 Μαρτίου.

Μετά από λεπτομερείς εξετάσεις, διαπιστώθηκε μερική ρήξη και έχει ξεκινήσει η θεραπεία.

Ευχόμαστε στον Νάντο Ντε Κολό ταχεία ανάρρωση και ελπίζουμε να επιστρέψει στην ομάδα το συντομότερο δυνατό», αναφέρει η Φενέρμπαχτσε.