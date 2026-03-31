Μετά την ήττα της Εθνική Ελλάδας Κ21 με 2-0 από τη Γερμανία Κ21 στη Λεωφόρο, η ελληνική ομάδα συνεχίζει να διατηρεί ζωντανές τις ελπίδες της για πρόκριση στα τελικά του Euro 2027.

Η ομάδα του Γιάννη Ταουσιάνη μπορεί να προκριθεί είτε ως δεύτερη καλύτερη του έκτου ομίλου, είτε μέσω των αγώνων playoffs. Η Ελλάδα συμμετέχει στον 6ο όμιλο μαζί με τη Γερμανία, τη Γεωργία, τη Βόρεια Ιρλανδία, τη Λετονία και τη Μάλτα.

Στα τελικά, που θα φιλοξενηθούν σε Σερβία και Αλβανία, προκρίνονται οι εννέα πρώτοι των ομίλων και ο καλύτερος δεύτερος όλων των ομίλων, ενώ τα υπόλοιπα τέσσερα εισιτήρια θα κριθούν μέσω των playoffs μεταξύ των οκτώ δεύτερων.

Η βαθμολογία του 6ου ομίλου

Γερμανία 18 (22-4)

Ελλάδα 18 (21-4)

Βόρεια Ιρλανδία 10 (8-11)

Γεωργία 9 (12-9)

Λετονία 5 (4-12)

Μάλτα 0 (1-28)

*σε παρένθεση τα υπέρ και τα κατά γκολ των ομάδων

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της Εθνικής Ελπίδων στα προκριματικά του Euro 2027

Μάλτα – Ελλάδα 0-5

Γερμανία – Ελλάδα 2-3

Λετονία – Ελλάδα 0-1

Ελλάδα – Γεωργία 3-0

Ελλάδα – Βόρεια Ιρλανδία 4-0

Ελλάδα – Μάλτα 5-0

Ελλάδα – Γερμανία 0-2

26/09/26 Γεωργία – Ελλάδα

01/10/26 Ελλάδα – Λετονία

06/10/26 Βόρεια Ιρλανδία – Ελλάδα