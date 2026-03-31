Η Εθνική Ιράν αντιμετωπίζει την Κόστα Ρίκα σε διεθνές φιλικό στην Αττάλεια και προηγείται με 4-0 στο ημίχρονο.

Μεγάλος πρωταγωνιστής είναι ο «ερυθρόλευκος» Μεχντί Ταρέμι, που έχει σκοράρει ήδη δύο γκολ και φορά το περιβραχιόνιο του αρχηγού. Μάλιστα έχει μοιράσει και μία ασίστ.

Τα άλλα δύο γκολ για την εθνική Ιράν έχουν πετύχει οι Γκολιζάντε και Μοχέμπι.

Σχόλια
Γράψτε το σχόλιό σας
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Τελευταία Νέα