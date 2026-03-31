Η Εθνική Ιράν αντιμετωπίζει την Κόστα Ρίκα σε διεθνές φιλικό στην Αττάλεια και προηγείται με 4-0 στο ημίχρονο.

Μεγάλος πρωταγωνιστής είναι ο «ερυθρόλευκος» Μεχντί Ταρέμι, που έχει σκοράρει ήδη δύο γκολ και φορά το περιβραχιόνιο του αρχηγού. Μάλιστα έχει μοιράσει και μία ασίστ.

GOOOOALLLLL MEHDI TAREMI 💚❤️ CAPTAIN SCORES AGAIN 🔥pic.twitter.com/138VLjyrC6 https://t.co/Uc434n2Yoa — Taremi (C) era (@TMplayersource) March 31, 2026

Τα άλλα δύο γκολ για την εθνική Ιράν έχουν πετύχει οι Γκολιζάντε και Μοχέμπι.