Ο Aaron “Wheelz” Fotheringham, ο άνθρωπος που «πέταξε» με το αμαξίδιο του, αποτελεί ένα από τα πιο ξεχωριστά παραδείγματα δύναμης και αποφασιστικότητας στον κόσμο των extreme sports.

Ο Άαρον γεννήθηκε με δισχιδή ράχη, μια πάθηση που επηρεάζει τη σπονδυλική στήλη, όμως όπως λέει και ο ίδιος: «Είναι απλά αυτό που είμαι. Δεν στάθηκα ποτέ σε αυτό». Από μικρός δεν άφησε την κατάστασή του να τον καθορίσει, καθώς η οικογένειά του τον αντιμετώπιζε όπως όλα τα παιδιά.

Ξεκίνησε να κάνει κόλπα σε skate parks και έγινε πρωτοπόρος σε αυτό, εμπνευσμένος από τον αδερφό του που ασχολούνταν με BMX. Η πρώτη του προσπάθεια; «Έπεσα πολλές φορές… αλλά όταν τα κατάφερα, κόλλησα αμέσως», θυμάται.

Παρά τις δυσκολίες και τον σχολικό εκφοβισμό, βρήκε στήριξη και δύναμη. «Όσα παιδιά με πείραζαν, άλλα τόσα με στήριζαν», λέει. Για τον ίδιο, το αμαξίδιο «δεν είναι φυλακή», αλλά τρόπος ζωής.

Σήμερα, ως μέλος του Nitro Circus, συνεχίζει να εμπνέει, αποδεικνύοντας ότι τα όρια υπάρχουν για να ξεπερνιούνται.