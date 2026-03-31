Η νέα παραλλαγή της COVID-19, γνωστή ως BA.3.2 ή Cicada («τζίτζικας»), έχει τεθεί στο μικροσκόπιο των διεθνών υγειονομικών Αρχών, καθώς παρουσιάζει αυξημένη παρουσία σε περισσότερες από 20 χώρες, ανάμεσά τους και η Ελλάδα.

Σύμφωνα με τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων των ΗΠΑ (CDC), τα κρούσματα της συγκεκριμένης παραλλαγής αυξάνονται σταδιακά στις Ηνωμένες Πολιτείες. Παράλληλα, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) έχει εντάξει την Cicada στον κατάλογο των «παραλλαγών υπό παρακολούθηση».

Η BA.3.2 εντοπίστηκε για πρώτη φορά στη Νότια Αφρική τον Νοέμβριο του 2024. Για αρκετούς μήνες παρέμεινε σε χαμηλά επίπεδα, πριν επανεμφανιστεί και αρχίσει να εξαπλώνεται περισσότερο από τα τέλη του 2025.

Γιατί ονομάστηκε «Τζίτζικας»

Το παρατσούκλι «Cicada» δεν είναι τυχαίο. Όπως εξηγούν ειδικοί, η ονομασία παραπέμπει στο έντομο τζίτζικας, που εμφανίζεται κατά διαστήματα μετά από μακρές περιόδους «σιωπής».

Με παρόμοιο τρόπο, η BA.3.2 φαίνεται πως κυκλοφορούσε για μεγάλο χρονικό διάστημα σε χαμηλά επίπεδα, προτού επανεμφανιστεί πιο δυναμικά και προσελκύσει την προσοχή των επιστημόνων.

Πώς εξαπλώνεται η παραλλαγή

Η νέα παραλλαγή έχει εντοπιστεί ήδη στην Ευρώπη και στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου σε ορισμένες περιοχές αντιστοιχεί έως και στο 30% των κρουσμάτων.

Παρά την αυξημένη παρουσία της, δεν έχει εξελιχθεί σε κυρίαρχο στέλεχος. Τα διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν ότι δεν διαθέτει σαφές πλεονέκτημα μετάδοσης έναντι άλλων παραλλαγών που κυκλοφορούν ευρέως.

Οι ειδικοί ωστόσο παρακολουθούν στενά την εξέλιξή της, καθώς φέρει περίπου 70 έως 75 μεταλλάξεις — αριθμός που μπορεί να της επιτρέπει να παρακάμπτει εν μέρει την ανοσία από προηγούμενη νόσηση ή εμβολιασμό. Όπως σημειώνουν τα CDC, η παρακολούθησή της «παρέχει πολύτιμες πληροφορίες για την πιθανότητα να διαφεύγει της ανοσίας».

Είναι πιο επικίνδυνη;

Μέχρι στιγμής, τα δεδομένα είναι καθησυχαστικά. Οι ειδικοί αναφέρουν ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις πως η παραλλαγή «Τζίτζικας» προκαλεί πιο σοβαρή νόσηση ή αυξημένες νοσηλείες σε σχέση με άλλα στελέχη.

Αν και η μεγάλη γενετική διαφοροποίηση προκαλεί ανησυχία σε θεωρητικό επίπεδο, δεν έχει διαπιστωθεί συσχέτιση με πιο επιθετική κλινική εικόνα ή νέα μεγάλη έξαρση του Covid-19.

Οι επιστήμονες πάντως επισημαίνουν ότι τα δεδομένα είναι ακόμη περιορισμένα, καθώς πρόκειται για σχετικά νέο στέλεχος, και απαιτείται περαιτέρω παρακολούθηση.

Τα συμπτώματα της παραλλαγής BA.3.2

Τα συμπτώματα της BA.3.2 δεν διαφέρουν σημαντικά από εκείνα άλλων παραλλαγών του κορωνοϊού. Οι πιο συχνές εκδηλώσεις περιλαμβάνουν:

Ρινική καταρροή ή συμφόρηση

Πονοκέφαλο

Κόπωση

Φτέρνισμα

Πονόλαιμο

Βήχα

Αλλαγές στη γεύση ή την όσφρηση

Ορισμένοι ασθενείς αναφέρουν ιδιαίτερα έντονο πονόλαιμο, περιγράφοντας την αίσθηση «σαν να καταπίνεις καρφιά».

Σε γενικές γραμμές, η νόσος εκδηλώνεται με ήπια έως μέτρια συμπτώματα, που υποχωρούν με ξεκούραση και υποστηρικτική αγωγή.