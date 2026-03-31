Από την Πέμπτη 2 Απριλίου 2026 ξεκινά η προπληρωμή της τακτικής επιδότησης ανεργίας, του επιδόματος εργασίας, της επιδότησης μακροχρόνιας ανεργίας και του βοηθήματος ανεργίας αυτοαπασχολουμένων.

Παράλληλα, θα καταβληθεί προκαταβολικά και το Δώρο Πάσχα σε επιδοτούμενους ανέργους, καθώς και σε δικαιούχους της ειδικής παροχής προστασίας της μητρότητας, του επιδόματος γονικής άδειας και του επιδόματος εργασίας.

Οι πιστώσεις των ποσών θα πραγματοποιηθούν από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) μέσω απευθείας κατάθεσης στους λογαριασμούς των προπληρωμένων καρτών των δικαιούχων. Η διαδικασία γίνεται αυτόματα, χωρίς να απαιτείται καμία επιπλέον ενέργεια από τους πολίτες.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, δεν υπάρχει λόγος προσέλευσης στα Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2), καθώς όλες οι διαδικασίες ολοκληρώνονται ηλεκτρονικά.

Διευκρινίζεται ότι για όσους ανέργους έχουν υποχρέωση δήλωσης παρουσίας στο διάστημα από 2 έως 19 Απριλίου 2026, η προπληρωμή θα πραγματοποιηθεί μετά την ηλεκτρονική δήλωση παρουσίας. Η δήλωση γίνεται αποκλειστικά ΕΔΩ.

