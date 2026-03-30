Aνακοινώθηκε το πρωί της Δευτέρας (30/03) το προγραμμά των Play Offs της Stoiximan Super League.

Η αρχή γίνεται στις 5 Απριλίου με τα ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός (19.00) και Ολυμπιακός-ΑΕΚ (21.00), ενώ αξιοσημείωτο είναι πως οι τρεις τελευταίες αγωνιστικές έχουν κοινή ώρα έναρξης τις 19.30.

Τη 2η αγωνιστική να σημειωθεί πως το ΑΕΚ-ΠΑΟΚ διεξάγεται στις 18:00 και όχι στις 19:00, ενώ θα υπάρξουν δύο διακοπές. Η πρώτη ανάμεσα σε 1η και 2η αγωνιστική λόγω του Πάσχα και μετά (ανάμεσα σε 2η και 3η) λόγω του τελικού του Κυπέλλου.

Αναλυτικά το πρόγραμμα των Play Offs

1η αγωνιστική (05/ 04)

19:00 ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός

21:00 Ολυμπιακός – ΑΕΚ

2η αγωνιστική (19/04 )

18:00 ΑΕΚ – ΠΑΟΚ

21:00 Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός

3η αγωνιστική (03/05)

19:00 ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός

21:00 Παναθηναϊκός – ΑΕΚ

4η αγωνιστική (10/05)

19:30 ΑΕΚ – Παναθηναϊκός

19:30 Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ

5η αγωνιστική (13/05)

19:30 Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός

19:30 ΠΑΟΚ – ΑΕΚ

6η αγωνιστική (17/05 )

19:30 ΑΕΚ – Ολυμπιακός

19:30 Παναθηναίκός – ΠΑΟΚ