Ο Έρλινγκ Χάαλαντ, ένας από τους πιο ακριβοπληρωμένους ποδοσφαιριστές της Premier League, δεν ξεχωρίζει μόνο για τις επιδόσεις του με τη Μάντσεστερ Σίτι, αλλά και για το πάθος του για τα πολυτελή αυτοκίνητα.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της «The Sun», ο Νορβηγός επιθετικός απέκτησε μια συλλεκτική Maybach Virgil Abloh, ένα μοντέλο περιορισμένης παραγωγής που φέρει την υπογραφή του αείμνηστου σχεδιαστή μόδας.

Πρόκειται για μια ιδιαίτερη έκδοση της S-Class, με ξεχωριστό δίχρωμο σχεδιασμό, που συνδυάζει γυαλιστερό μαύρο με αμμώδεις αποχρώσεις.

via @TheSunFootball — City HQ (@City_hq) March 30, 2026

Το συγκεκριμένο αυτοκίνητο εκτιμάται ότι κοστίζει περίπου 400.000 λίρες και κυκλοφορεί σε μόλις 150 κομμάτια παγκοσμίως, γεγονός που το καθιστά εξαιρετικά σπάνιο.

Η νέα αυτή προσθήκη έρχεται να εμπλουτίσει ακόμη περισσότερο το ήδη εντυπωσιακό γκαράζ του Χάαλαντ, το οποίο περιλαμβάνει μοντέλα όπως Porsche 911 GT3, Aston Martin DBX 707 και Rolls-Royce Cullinan, επιβεβαιώνοντας την αγάπη του για τα supercars υψηλών επιδόσεων.