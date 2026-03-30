Η Stoiximan Super League πραγματοποίησε σήμερα συνεδρίαση, κατά την οποία οριστικοποιήθηκε το πρόγραμμα για τα playoffs και τα playouts της διοργάνωσης.

Παράλληλα, η διοργανώτρια αρχή γνωστοποίησε και την ημερομηνία έναρξης της νέας σεζόν, με τη σέντρα του πρωταθλήματος να έχει προγραμματιστεί για το Σαββατοκύριακο 22-23 Αυγούστου.