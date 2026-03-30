Ο Παναθηναϊκός AKTOR παρατάχθηκε με σημαντικές απουσίες στο ντέρμπι απέναντι στον Ολυμπιακό για την 23η αγωνιστική της Stoiximan GBL, γνώρισε την ήττα και δεν κατάφερε να βάλει τέλος στο αήττητο σερί των «ερυθρόλευκων». Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο Τι Τζέι Σορτς στάθηκε στις δυσκολίες που αντιμετώπισε η ομάδα του, αλλά και στην αντίδραση που έδειξαν οι παίκτες μετά την αποβολή του Κέντρικ Ναν στο ημίχρονο. Όπως τόνισε, το περιστατικό λειτούργησε ως επιπλέον κίνητρο για την ομάδα, που προσπάθησε να επιστρέψει στο παιχνίδι. Παράλληλα, αναφέρθηκε στα επόμενα κρίσιμα παιχνίδια που ακολουθούν, αλλά και στη σημασία της βαθμολογίας στη EuroLeague, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για συγκέντρωση και βελτίωση στη συνέχεια της σεζόν.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Αμερικανού γκαρντ

«Δεν πρέπει να τα παρατάς ποτέ. Όταν φοράς αυτή τη φανέλα έχεις πάντα υπερηφάνεια και πολλή πίεση. Πρέπει να βγαίνεις εκεί έξω και να παίζεις. Δεν ήταν ένα κανονικό παιχνίδι και με την αποβολή του Ναν και τις απουσίες που είχαμε. Δεν υπάρχουν δικαιολογίες όταν βγαίνεις να παίξεις, πρέπει να τα δίνεις όλα».

Σχετικά με την αποβολή του Ναν: «Έπρεπε να βρούμε ξανά τη συγκέντρωσή μας γιατί είχαμε έντονα συναισθήματα εκείνη την ώρα. Ο Ναν μας έδωσε κίνητρο στα αποδυτήρια, μας έλεγε να βγάλουμε ενέργεια.

Το είδα ως ευκαιρία να κάνω ό,τι μπορώ καλύτερα. Γνωρίζαμε ότι έπρεπε να είμαστε δυνατοί πνευματικά στο παιχνίδι».

Σχετικά με τα παιχνίδια και την βαθμολογία στην Ευρωλίγκα: «Έχουμε έναν ακόμα ‘’τελικό’’ μπροστά μας. Είμαι σίγουρος πως θα είναι ακόμα ένα δύσκολο ματς απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα (σ.σ. Χάποελ Τελ Αβίβ) και πρέπει να είμαστε έτοιμοι.

Θα έλεγα ψέματα πως δε βλέπω τις βαθμολογίες. Ξέρουμε τι γίνεται, κάθε παιχνίδι είναι τελικός για εμάς. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι για μάχες, θέλουμε νίκες για να φτάσουμε στα πλέι οφ και από εκεί θα συνεχίσουμε».