Βαρύ το κλίμα στο ελληνικό μπάσκετ μετά την είδηση του θανάτου του Βασίλη Γκούμα, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 79 ετών.

Ο εκλιπών συγκαταλέγεται ανάμεσα στις κορυφαίες μορφές της εποχής του, αφήνοντας έντονο αποτύπωμα με τη φανέλα του Πανελλήνιου και της ΑΕΚ, ενώ υπήρξε για χρόνια βασικό στέλεχος της Εθνικής Ελλάδας.

Γεννημένος στον Βόλο το 1946, η καριέρα του εκτείνεται από το 1961 έως το 1988, αγωνιζόμενος τόσο στην Ελλάδα (Πανελλήνιος, ΑΕΚ, Ηλυσιακός) όσο και στο εξωτερικό, με θητεία στη Νότια Αφρική (Ολυμπιακός Αντίς Αμπέμπα, Αθλητική Λέσχη Γιοχάνεσμπουργκ, Αθλητική Λέσχη Λαουρένσο Μάρκες).

Ξεχωριστή στιγμή αποτέλεσε η κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας το 1981 με την ΑΕΚ, ενώ σε ατομικό επίπεδο αναδείχθηκε τέσσερις φορές πρώτος σκόρερ του πρωταθλήματος (1970, 1974, 1975, 1977). Παράλληλα, κατέχει τη δεύτερη θέση στη λίστα των κορυφαίων σκόρερ της Α’ Εθνικής, με 11.030 πόντους.