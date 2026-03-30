Σε ξέφρενους πανηγυρισμούς ξέσπασαν οι παίκτες του Πανναξιακού μετά την κατάκτηση του τίτλου στην ΕΠΣ Κυκλάδων και την άνοδο στη Γ’ Εθνική, με τους Κώστα Μανωλά και Δημήτρη Σιόβα να κλέβουν την παράσταση.

Η ομάδα της Νάξου επικράτησε με 3-2 της Θύελλας Καμαρίου στη Σαντορίνη, εξασφαλίζοντας διαφορά έξι βαθμών δύο αγωνιστικές πριν το τέλος της β’ φάσης και «σφραγίζοντας» την επιστροφή της στις εθνικές κατηγορίες μετά από πέντε χρόνια.

Με το τελευταίο σφύριγμα, τα αποδυτήρια μετατράπηκαν σε… γιορτή, με τους παίκτες να τραγουδούν και να πανηγυρίζουν όλοι μαζί την επιτυχία. Το κλίμα συνεχίστηκε και εκτός γηπέδου, σε τοπική ταβέρνα, όπου ο Κώστας Μανωλάς πήρε το μικρόφωνο και έδωσε ρυθμό στο γλέντι με τραγούδι και χορό.