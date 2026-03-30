Σε ρυθμούς… επανεκκίνησης επιστρέφει ο Παναθηναϊκός, καθώς μετά την τετραήμερη άδεια που δόθηκε σε ποδοσφαιριστές και τεχνικό επιτελείο, οι «πράσινοι» πιάνουν και πάλι δουλειά την Τρίτη (31/03) με φόντο την πρεμιέρα των πλέι οφ. Το εκτός έδρας παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ (05/04, 19:00) αποτελεί την πρώτη μεγάλη πρόκληση σε μια σειρά αγώνων που θα κρίνουν πολλά και για… πολλούς.

Ο Τιν Γεντβάι έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο και αναμένεται να τεθεί στη διάθεση του προπονητή του για το ντέρμπι της Τούμπας. Αντίθετα, ο Πάλμερ-Μπράουν συνεχίζει το πρόγραμμα του και όλα δείχνουν πως η επιστροφή του στη δράση μετατίθεται για μετά το Πάσχα.

Τα σενάρια για Τσάπρα

Την ίδια στιγμή, στο μεταγραφικό πεδίο, τα δεδομένα γύρω από τον Τριαντάφυλλο Τσάπρα απέχουν αρκετά από τα σενάρια που κυκλοφορούν το τελευταίο διάστημα.

Παρά το γεγονός ότι το όνομά του έχει συνδεθεί έντονα με τον Παναθηναϊκό, δεν υπάρχει καμία συμφωνία. Ούτε με τον Λεβαδειακό, ούτε με την πλευρά του ποδοσφαιριστή.

Ο 24χρονος δεξιός μπακ βρίσκεται εδώ και καιρό στο «ραντάρ» των «πράσινων», αποτελώντας μία από τις περιπτώσεις που έχουν ξεχωρίσει από την εγχώρια αγορά. Ωστόσο, η πρόσφατη ανανέωση του συμβολαίου του με τον Λεβαδειακό έως το 2030 διαφοροποιεί τα δεδομένα και καθιστά σαφές ότι δεν υπάρχει άμεση εξέλιξη στο συγκεκριμένο ζήτημα.

Οι τελικές αποφάσεις για τον Τσάπρα, αλλά και για άλλες μεταγραφικές επιλογές από τη Super League, αναμένεται να ληφθούν μετά το τέλος της σεζόν, όταν θα έχει διαμορφωθεί πλήρως η εικόνα ενόψει της επόμενης χρονιάς. Μέχρι τότε, το βάρος πέφτει αποκλειστικά στο αγωνιστικό κομμάτι και στη μάχη των πλέι οφ.