Η σημερινή μέρα αποτελεί μια θλιβερή ημέρα για το ελληνικό μπάσκετ, καθώς ο Βασίλης Γκούμας έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 79 ετών, αφήνοντας πίσω του μια σημαντική παρακαταθήκη στο άθλημα.

Υπήρξε μία από τις πιο εμβληματικές μορφές της ΑΕΚ, με σπουδαία προσφορά και παρουσία που σημάδεψε μια ολόκληρη εποχή, κερδίζοντας τον σεβασμό και την εκτίμηση του φίλαθλου κόσμου.

Συγκεκριμένα, ο Σύνδεσμος Παλαιμάχων Ποδοσφαιριστών της ΑΕΚ ανέφερε σε ανακοίνωσή του

«Ο Σύνδεσμος Παλαιμάχων Ποδοσφαιριστών της ΑΕΚ εκφράζει τη θλίψη των μελών του για την απώλεια του Βασίλη Γκούμα, ενός από τους πιο σημαντικούς αθλητές της ιστορίας του τμήματος μπάσκετ του συλλόγου μας.

Ο Βασίλης ήταν ένας μεγάλος καλαθοσφαιριστής, αλλά και ένας υπέροχος άνθρωπος, ένας καλός φίλος για όσους τον γνωρίσαμε. Ήταν μια προσωπικότητα από αυτές που αφήνουν ανεξίτηλη της σφραγίδα τους στο πέρασμά τους.

Στη μακρά και γεμάτη επιτυχίες αθλητική διαδρομή του, ξεχωρίζει η κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας από την ΑΕΚ το 1981, στην οποία ήταν βασικός συντελεστής και ηγετική φυσιογνωμία. Κουράγιο και δύναμη στους οικείους του».