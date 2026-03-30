Σε πλήρη μορφή διαμορφώθηκε το πρόγραμμα των playouts της Stoiximan Super League, με τη διοργανώτρια αρχή να ανακοινώνει τις ακριβείς ημέρες και ώρες των αναμετρήσεων.

Η διαδικασία είχε ήδη ξεκινήσει την προηγούμενη εβδομάδα με την κλήρωση των playoffs και playouts, όπου οι ομάδες ενημερώθηκαν για το βασικό καλεντάρι του μίνι πρωταθλήματος.

Τη Δευτέρα (30/3) το πρόγραμμα οριστικοποιήθηκε πλήρως, με τη Super League να «κλειδώνει» τις ημερομηνίες και τα χρονικά slots όλων των αγώνων, τόσο για τα playoffs όσο και για τα playouts, δίνοντας πλέον ξεκάθαρη εικόνα για τη συνέχεια της σεζόν.

Αναλυτικά το πρόγραμμα των playouts 9-14:

1η Αγωνιστική

Κηφισιά – Πανσερραϊκός Σάββατο 4/4, 16:00

Αστέρας AKTOR – ΑΕΛ Novibet Σάββατο 4/4, 18:00

Παναιτωλικός – Ατρόμητος Σάββατο 4/4, 20:00

2η Αγωνιστική

ΑΕΛ Novibet – Παναιτωλικός Τετάρτη 8/4, 16:00

Πανσερραϊκός – Αστέρας AKTOR Τετάρτη 8/4, 17:00

Ατρόμητος – Κηφισιά Τετάρτη 8/4, 19:00

3η Αγωνιστική

Κηφισιά – Αστέρας AKTOR Σάββατο 18/4, 16:00

Ατρόμητος – ΑΕΛ Novibet Σάββατο 18/4, 17:00

Παναιτωλικός – Πανσερραϊκός Σάββατο 18/4, 20:00

4η Αγωνιστική

Πανσερραϊκός – Ατρόμητος Τετάρτη 22/4, 16:00

ΑΕΛ Novibet – Κηφισιά Τετάρτη 22/4, 17:00

Αστέρας AKTOR – Παναιτωλικός Τετάρτη 22/4, 20:00

5η Αγωνιστική

Κηφισιά – Παναιτωλικός Κυριακή 26/4, 16:00

Ατρόμητος – Αστέρας AKTOR Κυριακή 26/4, 18:00

ΑΕΛ Novibet – Πανσερραϊκός Κυριακή 26/4, 20:00

6η Αγωνιστική

Παναιτωλικός – Κηφισιά Σάββατο 2/5, 17:00

Πανσερραϊκός – ΑΕΛ Novibet Σάββατο 2/5, 17:30

Αστέρας AKTOR – Ατρόμητος Σάββατο 2/5, 19:30

7η Αγωνιστική

Πανσερραϊκός – Κηφισιά Σάββατο 9/5, 16:00

ΑΕΛ Novibet – Αστέρας AKTOR Σάββατο 9/5, 17:00

Ατρόμητος – Παναιτωλικός Σάββατο 9/5, 19:30

8η Αγωνιστική

Αστέρας AKTOR – Πανσερραϊκός Τρίτη 12/5, 19:00

Κηφισιά – Ατρόμητος Τρίτη 12/5, 19:00

Παναιτωλικός – ΑΕΛ Novibet Τρίτη 12/5, 19:00

9η Αγωνιστική

Αστέρας AKTOR – Κηφισιά Σάββατο 16/5, 19:00

ΑΕΛ Novibet – Ατρόμητος Σάββατο 16/5, 19:00

Πανσερραϊκός – Παναιτωλικός Σάββατο 16/5, 19:00

10η Αγωνιστική

Ατρόμητος – Πανσερραϊκός Πέμπτη 21/5, 19:00

Κηφισιά – ΑΕΛ Novibet Πέμπτη 21/5, 19:00

Παναιτωλικός – Asteras Aktor Πέμπτη 21/5, 19:00

