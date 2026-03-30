Ο Ολυμπιακός πέρασε νικηφόρα από το Telekom Center Athens, επικρατώντας του Παναθηναϊκού με 101-94, στο πλαίσιο της 23ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL, διατηρώντας το αήττητο και την κορυφή της βαθμολογίας.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας, μετά τη νίκη του Ολυμπιακού επί του Παναθηναϊκού AKTOR στο Telekom Center, αναφέρθηκε στην εμφάνιση της ομάδας του, στις απουσίες των δύο πλευρών, αλλά και στη σημασία των επερχόμενων αγώνων στην Euroleague.

Αναλυτικά, όσα δήλωσε ο Γιώργος Μπαρτζώκας

“Τίποτα παραπάνω από ένα παιχνίδι Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός AKTOR που κερδίσαμε. Και οι δύο ομάδες είχαν απουσίες και ελλείψεις. Διαμορφώθηκαν τα πράγματα με την απουσία του Ναν και του Ντόρσεϊ στο δεύτερο ημίχρονο.

Η κατάσταση του Φουρνιέ μας δημιούργησε πρόβλημα στους γκαρντ και έπρεπε να παίξουμε ψηλά σχήματα, αλλά νομίζω σκοράραμε πάνω από 100 πόντους και αν δεν χαλαρώναμε στο τέλος θα κερδίζαμε με 20 πόντους διαφορά.

Ο Παναθηναϊκός καταλαβαίνω πως δεν είχε ένα τόσο μεγάλο κίνητρο γιατί παίζουν ένα πολύ κρίσιμο παιχνίδι, όπως και εμείς παίζουμε κρίσιμο παιχνίδι στην EuroLeague. Ήταν ένα παιχνίδι διαδικαστικό, το οποίο έχει μία μορφή ιδιαίτερη, όπως τα Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός.

Προφανώς και οι δύο έχουμε ένα σημαντικό παιχνίδι για διαφορετικούς ρόλους, αλλά και για τις δύο ομάδες είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό παιχνίδι για την EuroLeague και για τον Παναθηναϊκό στη Σόφια, αλλά και για εμάς στην Λυών.

Πρέπει να κερδίσουμε είναι το τέλος της χρονιάς, υπάρχει σωματική κούραση και πνευματική, αλλά δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για οτιδήποτε γιατί αυτήν την στιγμή παίζουν πολλά πράγματα στην χρονιά”.